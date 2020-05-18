Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta çıkan pozitif korona virüs vakaların ardından, futbolcular teknik, idari heyet ve tesislerde görev yapan personel, yetkililerden alınan özel izinle bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde korona virüs testinden geçti. Sarı-lacivertlilerin, test sonuçlarına göre haftalık antrenman programını ilerleyen günlerde belirleyecek.
Bugün 12:35 TSİ- Spor
Fenerbahçe, korona virüs testinden geçti
Fenerbahçeli futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde korona virüs testi yapıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz