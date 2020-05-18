Efsane basketbolcu Michael Jordan’ın NBA’de Chicago Bulls ile ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık arttırma ile satışa çıktı. Müzayede şirketi Sothebys’ın internet sitesinden yapılan açık arttırmada ayakkabıların 100 ile 150 bin Dolar değer alması beklenirken, rekor fiyata satıldı. Jordan’ın 1985 yılında giydiği imzalı ayakkabılar 560 bin Dolar’a alıcı buldu.
Bugün 12:35 TSİ- Spor
Michael Jordan’ın imzalı ayakkabısı 560 bin Dolar’a satıldı
NBA’nin efsane isimlerinden Michael Jordan’ın Chicago Bulls’taki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabıları, açık artırmayla 560 bin Dolar’a satıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz