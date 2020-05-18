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Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran'dan 19 Mayıs mesajı

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "19 Mayıs'ın armağan edildiği gençler, şanlı tarihimizden alacakları güç ve güvenle Türkiye'nin yükselişinin mimarı olacaklardır."
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Ankara Ticaret Odası ( ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran,  19 Mayıs 1919’un Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan şanlı bir direnişin tarihi olduğunu belirterek, "19 Mayıs'ın armağan edildiği gençler, şanlı tarihimizden alacakları güç ve güvenle Türkiye'nin yükselişinin mimarı olacaklardır." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gençlerin meydanlara çıkamadığını ama 19 Mayıs coşkusunun yüreklerde hissedildiğini vurgulayan Baran, " Mustafa Kemal Atatürk, millet iradesine dayanan bağımsız bir devlet yolunda ilk adımını 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak atmıştı. Milli Mücadele tarihimiz şehit düşeceğini bile bile vatan için cepheye giden daha bıyığı terlememiş gençlerimizin isimleriyle doludur. Atatürk’ün bu günü gençlere armağan etmesi onlara duyduğu güven ve verdiği değerin ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, 19 Mayıs'ın armağan edildiği gençlerin, şanlı tarihlerinden alacakları güç ve güvenle Türkiye'nin yükselişinin mimarı olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesini korumak ve yüceltmek sizlerin görevidir. Siyasi bağımsızlığı korumak ve sürdürmek için ekonomik alanda gelişmiş olmak, bunun için de bilimde ve fende ilerlemek ve üretmek gerekiyor. Bizler, genç nesillerimizi daha iyi imkanlara kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyor, her türlü kaynağımızı seferber ediyoruz. Gelişmek ve ilerlemek bir bayrak yarışıdır. Samsun'da başlayan bu yarışta bayrağımızı en ileri mesafeye taşıyacak olan sizlersiniz.

Şanlı tarihimizden alacağınız güç ve güven, ecdadımızdan alacağınız milli birlik şuuruyla, dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacak ve yükselişinin mimarı olacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm halkımızın ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum."

Bugün 12:29 TSİ Ankara- Kültür - Sanat

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