Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:05 TSİ- Spor G: Bugün 15:10 TSİ

Hidayet Türkoğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.
mask

TBF’nin resmi internet sitesinden açıklamalarda bulunan Başkan Hidayet Türkoğlu, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasını gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 101 yıl önce bugün Bandırma Vapuru, bir ulusun istikbalini Anadolu’ya taşımış, tarihimizin dönüm noktasına ortam hazırlamıştır.

101 yıl sonra bugün ise büyük ve zorlu mücadelenin ilk adımını simgeleyen 19 Mayıs, ülkemizin her köşesindeki gençlerimize ve spora emanettir. Cumhuriyetin sarsılmaz emanetçileri olan gençliğimiz; 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan bütün memlekete yayılan aynı inanç ve umutla, aydınlık yarınlarımızın teminatı olmaya devam etmektedir.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak gençlerimizin değerinin farkındayız. Bu bilinçle onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine sporla katkı sağlamak en temel görevimizdir. Daha fazla gencimizin sporla tanışabilmesi ve sporcularımızın ülkemizi dünyanın her yerinde gururlandırması için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; bu cennet vatan uğruna mücadele etmiş şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gönülden kutluyorum."

(İHA)

Bugün 15:05 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
VakıfBank’ın yıldızı Isabelle Haak’tan sağlık çalışanına teşekkür mask
VakıfBank’ın yıldızı Isabelle Haak’tan sağlık çalışanına teşekkür
Eczacıbaşı VitrA, Chiaka Ogbogu’yu kadrosuna kattı mask
Eczacıbaşı VitrA, Chiaka Ogbogu’yu kadrosuna kattı
"Taraftarların bana ’Malatyalı’ demesi beni mutlu ediyor" mask
"Taraftarların bana ’Malatyalı’ demesi beni mutlu ediyor"
"Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatif" mask
"Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatif"
CSKA Moskova’nın doktoru korona virüsten dolayı hayatını kaybetti mask
CSKA Moskova’nın doktoru korona virüsten dolayı hayatını kaybetti
Eczacıbaşı VitrA, Gamze Kılıç ile yollarını ayırdı mask
Eczacıbaşı VitrA, Gamze Kılıç ile yollarını ayırdı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor mask
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı mask
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var! mask
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var!
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu mask
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı mask
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı
Ankara Çubuk Haberleri - Çubuk Belediyesi Haberleri mask
Ankara Çubuk Haberleri - Çubuk Belediyesi Haberleri

GALERİ

Hong Kong parlamentosunda Çin kavgası mask
Hong Kong parlamentosunda Çin kavgası
Türk bilim insanları geliştirdi; Koronavirüsü 30 saniyede öldüren kabin mask
Türk bilim insanları geliştirdi; Koronavirüsü 30 saniyede öldüren kabin
Polisin ceza kestiği kadından gazeteciye tehdit mask
Polisin ceza kestiği kadından gazeteciye tehdit
Dünya korona virüsün pençesinde mask
Dünya korona virüsün pençesinde
İtalya’da normalleşme sürecinin üçüncü aşaması başladı mask
İtalya’da normalleşme sürecinin üçüncü aşaması başladı
Dünyanın en büyük Atatürk heykeline doğru heyecanlı atlayış mask
Dünyanın en büyük Atatürk heykeline doğru heyecanlı atlayış
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL