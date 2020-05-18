Yaşadığı rahatsızlıktan dolayı bu sabaha ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in operasyonu hala devam ediyor. Başkan Mustafa Cengiz’i her zaman yalnız bırakmayan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da Cengiz’in kaldığı hastaneye geldi. Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere birçok kulüp de Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajları yayımladı.
Bugün 15:35 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:40 TSİ
Abdurrahim Albayrak, Cengiz’in yanına geldi
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz’in kaldığı hastaneye geldi.
Video için play'e tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz