Turuncu-beyazlılardan yapılan açıklamada, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Kadınları, gençliğimizi ve Türk Sporunu; Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ilerleyerek sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz!" denildi.
Bugün 17:10 TSİ- Spor
Eczacıbaşı’dan 19 Mayıs paylaşımı
Eczacıbaşı Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz