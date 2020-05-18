Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in mide ameliyatından çıkmasının ardından İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, hastanede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beyin ameliyatından sonra bugünkü yapılan ameliyatın programlı olduğunu söyleyen Abdurrahim Albayrak, "İki gün önce geldik. Bu sabah ameliyatın yapılmasına doktorumuz Dursun Buğra tarafından karar verildi. Ameliyata girdi. Çok başarılı bir ameliyat geçirdi. Çok iyi, yoğun bakımda esprilerle birlikte çok güzel şeyler söyledi. Doktorlar geldi. Kendisi ile uzun uzun konuştuk. Ameliyatın çok iyi ve başarılı olduğunu söyledi. Dursun ağabeye bizi sordu, ’Yukarıdalar mı?’ diye. Burada olduğumuzu duyunca ’Çok iyi’ demiş. İftara gideceğiz, daha sonra tekrar geleceğiz. Beklenen ve programlanan bir ameliyattı. Önceki beyin ameliyatıyla hiçbir bağlantısı olmayan bir ameliyattı. Doktorlar da planlamıştı. Sabahleyin esprilerle beraber gülerek asansöre koyduk, ameliyathaneye girdi. Allah’ın izniyle bu hastalığın üstesinden başkanımızın o cesaretli, o güçlü vücudu ve o duruşuyla beraber teker teker halledeceğiz. Bu doktorlarımızla gurur duymalıyız. Her şey arzuladığımız gibi devam ediyor. Mutluyuz, huzurluyuz" diye konuştu.

"Ali Koç geldi, başkanımıza moral verdi"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Mustafa Cengiz’i ziyaret ettiğini belirten Albayrak, "Ali Koç, beyin ameliyatı esnasında da hastaneye geldi, moral verdi. Dün de buraya geldi. 2 saat bizimle sohbet etti. Hastanede kaldı. Başkanımızla sohbet etti. Ali Koç’a da Galatasaray camiası adına teşekkür ediyorum. Onların divan toplantısında da Mustafa Cengiz’i sormuşlar. O da ‘Gittim, baktım’ dedi. Dün de tekrarladı. Uzun uzu sohbetler ettik, moral verdi. Binler arayan vardır. Hastalıklar birleştiricidir. Mustafa Cengiz başkanımızın seveni çok fazladır. Milyonlarca onun için dua eden insan vardı. Ameliyatlarımız da çok başarılı geçiyor. Arayanların da aramayanların da Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.

Yusuf Günay da planlan bir ameliyat olduğunu ifade ederek, "Bugün tedavi sürecinde planlanan bir ameliyatlı gerçekleştirildi. Ameliyatı Dursun Buğra hocamız yaptı. Kendileri başarılı bir operasyon olduğunu söyledi. İki kritik ameliyatı da başarıyla geçmiş oldu. Camiamıza ve başkanımıza geçmiş olsun diliyorum. Kısa sürece bu tedavi süreci sonuçlanacak ve başkanımız tekrar görevinin başına geçecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)