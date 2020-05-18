Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 2,22’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 2,214,81 puanlık artışla 101 bin 982,96 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi de 2,01 değer kazandı.
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Borsa günü yükselişle tamamladı - 18 Mayıs 2020
Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 2,22’lik yükselişle tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz