Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği mide kanamasının ardından ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in oğlunu arayarak ailesine ve Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Cengiz’in sağlık durumu hakkında da bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz’in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.
Bugün 20:20 TSİ- Spor
Bakan Kasapoğlu’ndan, Galatasaray Başkanı Cengiz’e geçmiş olsun telefonu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mide kanaması geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in oğlunu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz