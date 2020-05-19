Ankara’nın Keçiören ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu halde, bir sitede 3 çocuk oyun oynadığı sırada polis ekiplerinin geldiğini görünce ceza yememek için saklanmak istedi. Polis ekipleri 3 çocuğun saklandığını fark edince yanlarına yaklaştı. O anları kameraya alan polis ekipleri, çocuklarla arasında geçen diyalog yüzleri gülümsetti. Çocuklar daha sonra sitenin içinde bulunan oyun yerlerinden ayrılarak koşarak evlerine gitti.
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Polis ekiplerinden saklanan küçük çocuklar kameralara yakalandı
Ankara’nın Keçiören İlçesinde bir sitede oyun oynayan çocuklar, polis ekiplerini görünce saklanmak istedi. O anlar polis ekiplerinin kameralarına yansıdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz