Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 03:53 TSİ- Asayiş

Polis ekiplerinden saklanan küçük çocuklar kameralara yakalandı

Ankara’nın Keçiören İlçesinde bir sitede oyun oynayan çocuklar, polis ekiplerini görünce saklanmak istedi. O anlar polis ekiplerinin kameralarına yansıdı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu halde, bir sitede 3 çocuk oyun oynadığı sırada polis ekiplerinin geldiğini görünce ceza yememek için saklanmak istedi. Polis ekipleri 3 çocuğun saklandığını fark edince yanlarına yaklaştı. O anları kameraya alan polis ekipleri, çocuklarla arasında geçen diyalog yüzleri gülümsetti. Çocuklar daha sonra sitenin içinde bulunan oyun yerlerinden ayrılarak koşarak evlerine gitti.

(Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Bugün 03:53 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara’da kargo hırsızına suçüstü mask
Ankara’da kargo hırsızına suçüstü
Hacı Bayram Veli Türbesi önünde motosikletle drift yapanlara ceza mask
Hacı Bayram Veli Türbesi önünde motosikletle drift yapanlara ceza
Seyir halindeyken kamyondan çıkan yangın korkuttu mask
Seyir halindeyken kamyondan çıkan yangın korkuttu
Mobilya atölyesinde çıkan yangında küle döndü mask
Mobilya atölyesinde çıkan yangında küle döndü
Rize’de orman yangını! Müdahale edilemiyor mask
Rize’de orman yangını! Müdahale edilemiyor
“Mahalle bizim, ev kira” dediler, sokağa çıkma kısıtlamasını çiğnediler mask
“Mahalle bizim, ev kira” dediler, sokağa çıkma kısıtlamasını çiğnediler
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor mask
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı mask
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var! mask
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var!
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı mask
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu mask
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu
Ankara Çubuk Haberleri - Çubuk Belediyesi Haberleri mask
Ankara Çubuk Haberleri - Çubuk Belediyesi Haberleri

GALERİ

Maltepe’de fırıncılara silahlı saldırı kamerada mask
Maltepe’de fırıncılara silahlı saldırı kamerada
Son Dakika: 5 büyüklüğünde deprem mask
Son Dakika: 5 büyüklüğünde deprem
ABD’de su hortumu mask
ABD’de su hortumu
Ankara Genç nüfusun en fazla olduğu ikinci şehir oldu! İşte Sıralama mask
Ankara Genç nüfusun en fazla olduğu ikinci şehir oldu! İşte Sıralama
Çin aşı testlerine temmuzda başlıyor mask
Çin aşı testlerine temmuzda başlıyor
Yüzlerce araç “Arabalı Sinema” günleri etkinliğine katıldı mask
Yüzlerce araç “Arabalı Sinema” günleri etkinliğine katıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL