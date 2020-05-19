Ankara ve Yurtta hava durumu - 19 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 39
Antalya: Az bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu 37
Samsun: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde puslu 20
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz