İlk kirazın kilosu 10 lira

İznik’in Orhaniye Mahallesinde kiraz yetiştiren ve aynı zamanda tüccarlık yapan Yakup Kaplan kiraz yetiştiren müstahsillerin fiyatlarından memnun olduğunu belirtti.
Kaplan, ’’Hava şartları iyi giderse yani yağışlar kirazları dalında çatlatmazsa ve fiyatlar böyle devam ederse daha çok kazancımız olur’’ dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz