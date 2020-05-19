Milli futbolcu Ozan Kabak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünlerde değişmeyen nadir şeylerden biri de milli bayramlarımızın verdiği ortak coşku. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Bugün 13:25 TSİ- Spor
Ozan Kabak’tan 19 Mayıs mesajı
Alman ekibi Schalke 04’te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yayımladığı mesajla kutladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz