Ankara Turistik Yerler Listesi - Ankara Gezilecek Yerler

Ankara turistik yerleri nelerdir araştırması birçok yerli ve yabancı turist tarafından yapılmakta olup Ankara’yı ziyaret edecekler için önem taşımaktadır.

Ankara turistik yerleri arasında birçok doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi ile de geniş bir yelpaze sunmaktadır. Ankara’nın turistik yerleri çarşısından başlayarak yakından uzağa ilgi görmektedir.

Ankara Kalesi, Kocatepe Cami, Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara için büyük bir önemi bulunan yerlerdir. Ulucanlar Cezaevi Müzesi de başta olmak üzere dini, tarihi, siyasi ve politik açıdan ziyaret edilebilecek birçok farklı mekan alternatifi sunan bir şehirdir.

Ankara’da görülecek yerlerin sayısı bir hayli fazla olup Ankara için kısa bir tatil düşünüyorsanız günleriniz çok yoğun geçecektir.

Ankara Hamamönü Gezisi

Ankara’nın önemi turistik yerlerinden biri olan Hamamönü gerek restore edilmiş tarihi evleri gerek ise de lezzetli lokantaları nedeni ile ilgi çekmektedir. Altındağ Belediyesi tarafından restore işlemleri yapılan ve turistik amaç ile kullanıma açılan bu meydanda birçok farklı lokanta, hediyelik eşya dükkanı, el yapımı ürün pazarları ve birçok müze yer almaktadır.

Hamamönü’nde ayrıca Mehmet Akif Ersoy Müzesi de bulunmakta olup birçok tarihi noktaya hizmet vermektedir. Ankara’nın en ünlü kahvecisi de Hamamönü’nde yer almaktadır. Bu neden ile de turistler tarafından Hamamönü sıklıkla tercih edilmektedir.

Ankara Müzeleri

Ankara’da yer alan çok sayıda müze turistlerin ilgisini çekmektedir. Kamu müzelerinin yanı sıra özel müzelerin birçoğu da Ankara’da bulunmaktadır. Müze seven turistler için bazı müzeler şu şekildedir;

· Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

· Ankara Rahmi M. Koç Müzesi

· Anıtkabir

· Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

· Ulucanlar Cezaevi Müzesi

· 1. TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi

· Tabiat Tarihi Müzesi

· Etnografya Müzesi

· 2. TBMM Cumhuriyet Müzesi

· Cer Modern

· Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi

· Atatürk Evi Müzesi

· Gordion Müzesi

· PTT Pul Müzesi

· ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi

· Vakıf Eserleri Müzesi

· Roma Hamamı Açık Hava Müzesi

· Oyuncak Müzesi

· Devlet Demiryolları Müzesi

Başta olmak üzere birçok müze ziyaret edilebilmektedir. Tüm müzeler pazartesi günleri haricinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ankara turistik yerleri nelerdir merak edenler müzeleri gezebilir.