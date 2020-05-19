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Hulusi Akar Kimdir? - Hulusi Akar Hayatı ve Biyografisi

Hulusi Akar, kimdir diye sorulacak olunursa 1 Ocak 1952’de Kayseri’de doğan Hulusi Akar 1972 yılında Kara Harp Okulundan Mezun oldu.
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Hulusi Akar Kimdir? - Hulusi Akar Hayatı ve Biyografisi

Hulusi Akar, kimdir diye sorulacak olunursa 1 Ocak 1952’de Kayseri’de doğan Hulusi Akar 1972 yılında Kara Harp Okulundan Mezun oldu. Uzun dönem Kıbrıs’ta görev yaptıktan sonra 1982 yılında Harp Akademisini bitirerek Kurmay oldu. Askeri eğitimine ABD de devam eden Hulusi Akar 1987 yılında ABD Silahlı Kuvvetler Kurmay Okulunu bitirdi.

Doğu görevleri açısından Hulusi Akar’ın en öneli görevlerinden birisi de 1998 yılından sonra 2 yıl boyunca yürüttüğü Tunceli iç güvenlik tugay komutanlığı görevidir. Bu görevi sırasından Hulusi Akar birçok sınır içi ve sınır ötesi operasyonu komuta etti ve bazılarına bizzat katıldı.

Hulisi Akar’ın Askeri Hayatı Nasıl Geçti?

Hulusi Akar nereli sorusuna cevap olarak doğum yeri olan Kayseri cevabı verilebilir. Hulusi Akar ABD’deki parlak askeri kariyerinin ardından 1987 yılında hemen Tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2002 yılında İtalya’daki yurt dışı görevinden döndükten sonra Tümgeneral olan Hulusi Akar Kara Harp Akademisi komutanlığı yaptığı dönem 2007 yılında korgeneral oldu. 2011 yılında ise Hulusi Akar orgenerallik rütbesi aldı.

Özellikle 15 Temmuz kalkışması sırasında Fetö terör örgütü mensubu askerler tarafından kaçırılan Hulusi Akar bu olaylar sırasındaki kararlı ve dik duruşu ile özellikle Tayyip Erdoğan’ın beğenisini kazandı ve ilerleyen dönemde seçimlerin hemen ardından Milli Savunma Bakanlığı makamına getirildi. Halen Milli savunma bakanlığı görevini başarı ile devam ettiren Hulusi Akar özellikle iç ve dış terör ve bilhassa fetö ile mücadele konularında ağırlıklı olarak faaliyet göstermektedir.

Hulusi Akar Nasıl Genelkurmay Başkanı Oldu?

Hulusi Akar kaç yaşında denilecek olursa Hulusi Akar’ın 67 yaşında olduğunu söylemek isteriz. Hulusi Akar’ın en önemli yurt dışı görevlerinden birisi de Bosna Hersek görev komutanlığını yönetmesi idi. Bilhassa Bosna savaşı dönemine rastlayan bu görev sırasından son derece önemli deneyimler kazandı.

Hulusi Akar Kara Kuvvetler Komutanı olarak görev yaparken 2015 yılında Genel Kurmay Başkanlığı görevine getirildi. Diğer yandan bu yazılanlar Hulusi Akar, kimdir sorusunun kısa bir yanıtı olarak değerlendirilebilir zira Hulusi Akar’ın askeri kariyeri ve görev yaptığı yerler çok sayıdadır.

Bugün 14:14 TSİ - Biyografi

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