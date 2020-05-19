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Bugün 14:20 TSİ- Spor

Samsunspor’dan anlamlı 19 Mayıs paylaşımı

TFF 2. Lig ekibi Samsunspor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile alakalı bir video yayımladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda TFF 2. Lig ekibi Samsunspor, sosyal medya hesabından bir videolu mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"101 yıldır denize ne zaman bakarsak bakalım, vatanın kurtarıcısını görüyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

(İHA)

Bugün 14:20 TSİ İHA İstanbul- Spor

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