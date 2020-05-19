Samsunspor’dan anlamlı 19 Mayıs paylaşımı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda TFF 2. Lig ekibi Samsunspor, sosyal medya hesabından bir videolu mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"101 yıldır denize ne zaman bakarsak bakalım, vatanın kurtarıcısını görüyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

(İHA)