Göksel kimdir? Göksel nereli ve kaç yaşında?

Şarkıcı Göksel, 25 Kasım 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bestekar, şarkı sözü yazarı ve şarkıcı olarak tanınan Göksel, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur.

Üniversite yıllarında müziğe ilgi duymaya başlayan Göksel, müzik alanında profesyonel deneyimler kazanmıştır. 1997 yılında Sarp Özdemiroğlu prodüktörlüğünde hazırlanan ilk albümünün ismi Yollardır.

Genellikle kendine ait bestelerini kullanan Göksel albümlerinde de kendi bestelerini seslendirmeyi tercih etmiştir. Kendi bestelerinin haricinde, Sezen Aksu ve Onno Tunç tarafından seslendirilen “Kurşuni Renkler” ve “Yakışıklı” isimli eserleri yorumlamıştır. Yavuz Çetin eşliğinde çektikleri gitar solosu single parçası, izleyenlerin beğenisini toplamıştır.

İkinci albümünü 2001 yılında çıkarak gökse, yeni albümüne “Körebe” adını vermiştir. Oldukça beğenilen Depresyondayım isimli parçasının da yer aldığı Körebe albümü, yerini 2003 yılında yayımlanan “Söz Ver” albümüne bırakmıştır. “Sen Orda Yoksun” adlı son albümü 2015 yılında yayınlanan Göksel, toplamda 10 farklı albüme sahiptir.

Göksel Gidemiyorum Şarkıs ve Sözleri

Sanatçı Göksel tarafından seslendirilen Gidemiyorum isimli şarkı, 23 Aralık 2014 tarihinde Youtube kanalına yüklenmiş ve 6.4 milyon kişi tarafından izlenmiştir. Göksele ait Yolar albümünde yayınlanan Gidemiyorum şarkısı, Believe Music sponsorluğunda çıkarılmıştır. 2019 tarihinde Star TV ekranlarında gösterime giren Güvercin dizsinin yedinci bölümünde de kullanılan eser, Göksel tarafından yazılmış ve bestelenmiştir. Daha Önce Güneşim Kızları dizisinin 17. bölümde, Kördüğüm dizisinin 24. bölümünde ve Kiralık Aşk dizisinde kullanılan Gidemiyorum şarkısı, birçok versiyonuyla Youtube üzerinden yayınlanmaya devam etmektedir.

Güvercin 7. Bölüm - Gidemiyorum- Göksel Kimdir?

Göksel tarafından seslendirilen Gidemiyorum adlı eser, Güvercin dizisinin yedinci bölümünde kullanılmıştır. Zülüf ve Kenan’ın berdel sonucu evlenmesini ve bu çiftin birbirine duymaya başladıkları sevgiyi konu edinen Güvercin dizisi, ikilinin yaşadıkları zorlu hayatı konu edinmiştir. Dizinin yedinci bölümünde kullanılan Gidemiyorum şarkısı, Kenan’ın Zülüf’ten boşanmaya karar verdiğini açıkladığı sahne boyunca fonda çalmaya devam etmiştir. Toplamda 6,25 dakika süren sahnenin ikinci dakikasından itibaren, Göksel tarafından seslendirilmiş Gidemiyorum şarkısı çalmaya başlamıştır. Fon müzikte şarkının kullanılmasından itibaren, Zülüf ve Kenan’ın karşılaşmalarının yer aldığı tüm sahneler kolaj şeklide gösterilmiştir.