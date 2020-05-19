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Ankara Etimesgut Belediyesi'nden çevrim içi hizmet

Etimesgut Belediyesi COVİD-19 pandemisi nedeniyle bazı hizmetlerini teknolojik imkanları kullanarak vatandaşa ulaştırıyor.

Elif Duman
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Etimesgut Belediyesi COVİD-19 pandemisi nedeniyle bazı hizmetlerini teknolojik imkanları kullanarak vatandaşa ulaştırıyor. Salgın nedeniyle yaşam merkezlerini geçici olarak kapatan belediye, 'Evde Kal Sporla Kal' sloganıyla sporu evlere taşıyor. Tesislerin spor eğitmenlerinin yaptıkları spor egzersiz hareketleri video kamerayla çekiliyor daha sonra belediyenin sosyal medya hesaplarına yükleniyor. Vatandaşlar belediyenin facebook, twitter, instagram ve youtube hesaplarından spor egzersizlerini takip ederek spor yapıyor, evde daha zinde ve sağlıklı kalıyor.

ENGELLİLERE UZAKTAN EĞİTİM

Etimesgut Belediyesi'nin diğer bir hizmeti de engelsiz yaşam merkezi öğrencilerine yönelik oluyor. Pandemide kapalı olan merkezin eğitmenleri engelli öğrencilerini telefonla görüntülü arayarak onlara bu süreçte destek oluyor. Engel durumuna göre, fizik tedavi, egzersiz hareketleri, konuşma pratikleri gibi farklı alanlarda öğrencilere ödevler veriliyor. Engelli öğrenciler evlerinde yaptıklarını video kamerayla çekerek öğretmenlerine gönderiyor. Öğretmenler de öğrenci ve ailesini yönlendiriyor. Bu çalışmalar engelli ve ailelerinin moral ve motivasyonunu artırırken öğrencilerin aynı zamanda tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sekteye uğramasının önüne geçiyor.

Etimesgut Belediyesi Aile Akademisi'nde çalışan sosyolog, aile psikologu, çocuk psikologu ve aile avukatları yine sosyal medyaya yükledikleri videolarla ailelere destek oluyorlar.

HİZMETLERİMİZ AKSAMIYOR

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, koronavirüs nedeniyle hizmetlerin vatandaşlara sunulmasında yeni yöntemler geliştirdiklerini belirterek, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşın yaşam kalitesinin artmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Demirel, "Pandemi nedeniyle tesislerimizi geçici süreyle tedbir amaçlı kapattık. Bu tesislerimizden yararlanan vatandaşlarımıza uzaktan spor, eğitim ve destek hizmetlerimizi internet, telefon, sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla sunmanın gayreti içindeyiz. Spor eğitmenlerimiz, engelsiz yaşam merkezi öğretmenlerimiz, Aile Akademisi personelimiz alanlarıyla ilgili video çekerek, vatandaşlarımızı görüntülü arayarak ellerinden geldiği kadarıyla hizmetleri sürdürüyorlar. İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatırız" dedi.
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Bugün 14:28 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediyeler

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