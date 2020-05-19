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Kayahan Kimdir? Kayahan Nereli, Kaç Yaşında Vefat Etti?

Kayahan Açar 4 yıl önce (3 Nisan 2015) tarihinde hayata gözlerini yuman usta sanatçı Kayahan hakkında Kayahan kimdir, nereli ve ölüm nedeni nedir gibi merak edilen soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.
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Kayahan Kimdir? Ünlü sanatçı Kayahan, ölümünün 4. yılında sevenleri ve hayranları tarafından unutulmaz şarkılarıyla anılmaya devam ediyor. Tam 4 yıl önce 3 Nisan 2015 tarihinde hayata gözlerini yuman usta sanatçı Kayahan hakkında Kayahan kimdir, nereli ve ölüm nedeni nedir gibi merak edilen soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Usta sanatçı Kayahan, vefatının ardından 5. yılında da sevenleri tarafından unutulmadı ve sosyal medya ve internet ortamında en çok aratılan isimlerin başında yer aldı. Unutulmaz eserleri ve besteleriyle efsane şarkıcı hala kalplerimizdeki yerini korumaya devam ediyor. İşte son günlerde en çok merak edilen isim olan Kayahan’ın hayat hikayesi…

Kayahan Kimdir? Kayahan Nereli, Kaç Yaşında Vefat Etti?

Kayahan Açar 29 Mart 1949 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Ancak çocukluk ve gençlik yılları Ankara’da geçmiştir. Bir süre sonra İstanbul’a taşınan Kayahan, daha sonra Balıkesir’in Gömeç İlçesi’ne bağlı İnta Sevgi Köyü’nde yer alan Geceler Caddesi ve Mavilim Caddesi’nin kesiştiği Hülyam Çıkmazı’nda bulunan evinde uzun süre yaşadı.

Bu köyde bulunan bütün cadde ve sokakların isimlerine, Kayahan’ın unutulmaz eserlerinin isimleri verilmiştir.

Bir dönem  şarkıcı Nilüfer’e verdiği şarkılarla anılan Kayahan, Nilüfer’in yorumladığı “Geceler”, “Kar Taneleri” ve “Esmer Günler” gibi parçaların bestesinin altına imzasını attı. 1991 yılında “Yemin Ettim” adında ilk albümünü çıkardı. Bunun ardından yine söz ve müziği kendisine ait 10 adet şarkıdan oluşan “Son Şarkılarım” adındaki ikinci albümünü piyasaya sürdü.

Usta sanatçının 1995 yılında çıkardığı “Benim Penceremden” albümünde yer alan “Ben Anadolu Çocuğuyum” ve “Allah’ım Neydi Günahım” gibi başarılı besteleri kendisinden sonra pek çok müzisyen tarafından seslendirilmiş, hala da seslendirilmeye devam eden unutulmaz besteler arasında yerini aldı.

1996 ve 2000 yılında da “Emrin Olur” ve Beni Azad Et” albümleriyle önceki başarısını sürdüren Kayahan, 2000 yılının sonunda çıkardığı “Gönül Sayfam” albümüyle tekrar zirvedeki yerine geri dönüş yaptı.  1986 yılında katıldığı uluslararası Akdeniz Müzik Yarışması’nda “Geceler” adlı şarkısını seslendirerek “Altın Portakal” ödülünün sahibi oldu.

Kayahan Kaç Yaşında Vefat Etti?

Usta sanatçı Kayahan, daha önce 2 defa yendiği yumuşak doku kanserine, tekrar yakalanarak 3 Nisan 2015 tarihinde sabah saat 08:00 sularında hayata gözlerini yummuştur. Naaşı Teşvikiye Camii’nden kaldırılarak vasiyetinde belirttiği üzere Kanlıca, Beykoz’daki Kanlıca Mezarlığı’nda bulunan ailesinin yanına defnedilmiştir.

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