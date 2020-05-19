Leylekler 30 yıldır Ankara Çubuk'ta caminin kubbesinde konaklıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Yeni Cami'nin kubbesine yuva yapan leylekler, 30 yıldır baharı burada geçiriyor. Baharı müjdeleyen, sürüler halinde göçtüklerinde kışın habercisi olan leylekler, düzenli yuva kurdukları bölgelerin de simgesi haline geliyor.

Akkuzulu Mahallesi'de de Yeni Cami'nin kubbesine yuva yapan leylekler, çevre sakinlerinin ilgi odağı oluyor. Mahalle Muhtarı Halil Kökmen, AA muhabirine, caminin 1990'da ibadete açılmasının ardından leyleklerin buraya geldiğini söyledi.

Her sene hayvanların mahallede konakladığını dile getiren Kökmen, "Bizim mahallede tek leylek yuvası bulunuyor, o da bu camide. Leylekler gittikleri zaman kışın geldiğini anlıyoruz. Görüntü olarak içimize bir huzur veriyor. Köyün adeta maskotu oldular. Çocuk, genç veya yaşlı herkes gelir bunları seyreder. Çok ilgi çekiyorlar." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Zafer Köse ise leylekleri her yıl beklediklerini belirterek "Hem mahallemizin hem de camimizin sembolü gibi oldular. Ben kendimi bildim bileli aynı yere geliyorlar." ifadesini kullandı.