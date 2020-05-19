Ünlü Suudi milyarder Salih Abdullah Kamil hayatını kaybetti

ALBARAKA BANKACILIK GRUBU KURUCUSU VE BAŞKANI ŞEYH SALİH ABDULLAH KAMİL HAYATINI KAYBETTİ

ALBARAKA BANKACILIK GRUBU KURUCUSU ŞEYH SALIH ABDULLAH KAMIL 79 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTI. İSLAMI BANKACILIĞIN MIMARI OLAN ŞEYH SALIH ABDULLAH KAMIL IŞ ADAMI KIMLIĞININ YANI SIRA BÜYÜK BIR GIRIŞIMCI VE HAYIRSEVERDI.

Suudi Arabistan merkezli çok uluslu Dallah Al-Baraka Holdingin yanı sıra Albaraka Bankacılık Grubu ABG başkanı ve kurucusu olan Şeyh Salih Abdullah Kamil 19 Mayıs Salı günü sabaha karşı hayatını kaybetti. Albaraka Türkün de sermayedarı arasında yer alan Şeyh Salih Abdullah Kamil 79 yaşındaydı.

İslami bankacılığın mimarı olan ve finans sektöründe kalıcı izler bırakan Şeyh Salih vizyon risk alma ve sağlam dinî duyguları hep birlikte özümsemiş müslüman iş adamı ve hayırsever bir insandı.

İslami bankacılığının gelişiminde ve büyük yol kat etmesine öncülük eden Şeyh Salih bu uğurda büyük mücadeleler vermiş ve çok önemli atılımlarda bulunmuştur. Çeşitli İslami finansal kurumlar kuran araştırma merkezleri açan ve geleneksel olarak düzenlenen yüksek itibarlı sempozyumlara liderlik eden Şeyh Salih önemli katkılarıyla İslami bankacılık ve finans sektöründe kalıcı izler bırakmıştır.

Hayata geçirdiği sayısız girişimlerle sektörün temel taşlarını oluşturmuş ve bugün katılım bankacılığının küresel düzeye erişmesini sağlayan Şeyh Salih Albaraka Türkün de sermayedarları arasında olan ALBARAKA BANKACILIK GRUBU ABG ile bugün dünya üzerinde çeşitli ülkelerde İslami bankacılığın kurulmasını gelişmesini sağlamış ve bu konuda büyük yatırımlarda bulunmuştur.

Suudi Arabistandaki en başarılı iş adamlarından biri olarak kabul edilen Şeyh Salih finans sektörü dışında da oldukça faal yatırımlarda bulunmuş dünya ekonomisine sayısız katkılar sağlamıştır.

Ticaret gayrimenkul inşaat sağlık ve medya gibi farklı alanlarda birçok başarıya imza atan Şeyh Salih aynı zamanda İslami Ticaret ve Sanayi Odası ISLAMIC CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ve İslami Bankalar ve Finansal Kurumlar Genel Konseyi CIBAFI gibi bir dizi örgütün başkanlığını yürütmüş birçok Sosyal Destek ve Yardımlaşma kurum ve kuruluşlarının yönetimlerinde de aktif olarak görev almıştır.