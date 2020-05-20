Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzik grubu MFÖ'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşarak "Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca'dan 'MFÖ' paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Twitter hesabından müzik grubu MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un Kovid-19 tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşan Koca, şunları kaydetti:
"Mazhar-Fuat-Özkan, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin..."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz