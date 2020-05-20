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Sağlık Bakanı Koca'dan 'MFÖ' paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar

Sağlık Bakanı Koca'dan "MFÖ" paylaşımı: "Mazhar-Fuat-Özkan, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar"
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzik grubu MFÖ'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşarak "Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar." ifadesini kullandı. 

Sağlık Bakanı Koca'dan 'MFÖ' paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar

Twitter hesabından müzik grubu MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un Kovid-19 tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Mazhar-Fuat-Özkan, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin..." 

Bugün 22:29 TSİ Ankara- Kültür - Sanat

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