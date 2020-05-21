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Yenimahalle'den vergi uyarısı

Yenimahalle Belediyesi, vergi mükelleflerini ödemeler konusunda uyardı.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi, vergi mükelleflerini ödemeler konusunda uyardı. Emlak, ÇTV, İRV ve yol harcamalarına katılım payı 1’inci dönem ödemeleri 1 Haziran Pazartesi tarihinde sona eriyor.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre söz konusu vergilerin 2020 yılı 1’inci dönem son ödeme günü 1 Haziran Pazartesi olarak bildirildi.

Her noktadan ödeme kolaylığı

Vatandaşlar vergi borçlarını, Yenimahalle Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ödeme salonu, Batıkent, Karşıyaka, Gazi, Şentepe, Susuz Semt Birimleri ve Tapu Müdürlüğü’nde açılan tahsilat veznelerine yatırılabileceği gibi, tüm PTT şubelerinden 211 656 posta çeki hesabından da kolaylıkla ödeyebilecek.

Vergi borçlarını bankalar aracılığı ile ödemek isteyen vatandaşlar ise anlaşmalı bankalar TEB, Denizbank, Vakıfbank, Halkbank ve ING şubelerinden vergi borçlarını yatırabilecek.

Evinde kal internetten öde

Ayrıca yaşlı, engelli, hasta ve hamile vatandaşların 444 93 64 ve 0 (312) 343 30 00 numaralı telefonu aramaları halinde, mobil tahsilat aracı ikamet adresine giderek mükelleflerin tahsilat işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak.

Covid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, T-belediye ve E-belediye hizmetleri sayesinde, vergilerini www.yenimahalle.bel.tr adresinden online olarak kredi kartı ile peşin veya taksitli ödeyebilecek. Bunun yanında tüm vergi mükellefleri, Yenimahalle Belediyesi Android ve İOS mobil uygulamalarını kullanarak vergi borcunu telefon uygulamalarından kolaylıkla yatırabilecek.
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Bugün 10:45 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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