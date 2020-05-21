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Keçiören Belediyesi'nden 19 Mayıs’ta doğan gençlere hediye

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Milli mücadelemizin başlangıç günü olan 19 Mayıs, küllerinden doğan bir milletin en değerli sembollerinden biridir.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Milli mücadelemizin başlangıç günü olan 19 Mayıs, küllerinden doğan bir milletin en değerli sembollerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs’ı devletimizin ve milletimizin geleceği, ikbali ve istikbali olan gençlere hediye etmiştir. Biz de tüm gençlerimizi temsilen 19 Mayıs’ta doğan gençlerimize çeşitli hediyeler gönderdik.” dedi.

HEDİYELERİ GENÇLİK MECLİSİ ÜYELERİ ULAŞTIRDI

Keçiören Belediyesi 19 Mayıs’ta 18 yaşını dolduran gençlere Keçiörenli gençlere, tüm gençleri temsilen doğum günü hediyesi gönderdi. Hediyeleri adreslere ulaştırmak için kolları sıvayan Keçiören Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri de belirlenen adresleri kapı kapı dolaşarak Keçiören Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeleri gençlerle buluşturdular. İçerisinde bayrak, ajanda, kalem, USB bellek, dezenfektan ve maskenin bulunduğu hediye setini alan gençler de Başkan Altınok’a ve Keçiören Belediyesine teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdiler.

BAŞKAN ALTINOK: VATAN; DOLAR, EURO YA DA ALTINLA ALINMIYOR

Başkan Altınok da, kurtuluş meşalesinin yakıldığı ve bağımsızlık için ilk adımın atıldığı 19 Mayıs’ın önemine dikkati çekerek gençlere yönelik şu mesajları verdi:

“Bugün Türk milletinin küllerinden doğduğu gündür. Devletimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin, devletimiz ebediyen var olsun. ‘Ya İstiklal, ya ölüm’ diyerek Anadolu’yu işgalden kurtaran kahramanlara, yiğitlere, selam olsun. Allah onlardan razı olsun. Ezanımız, bayrağımız, ülkemiz, devletimiz, milletimiz, şerefimiz varsa Allah Atatürk ve silah arkadaşlarından razı olsun. Vatan; Dolar, Euro ya da altınla alınmıyor. Her karışında şehitlerimizin kanları var. Vatanımızı koruyup, sahip çıkalım.”
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Bugün 10:51 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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