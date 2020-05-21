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Mamak'ta haşere mücadelesi devam ediyor

Mamak Belediyesi ilaçlama ekipleri sıcak yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan karasinek, sivrisinek ve haşereyle etkin şekilde mücadele ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mamak Belediyesi ilaçlama ekipleri sıcak yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan karasinek, sivrisinek ve haşereyle etkin şekilde mücadele ediyor. 64 mahallenin bulunduğu Mamak’ta gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları sayesinde vatandaşlar haşereden uzak huzurlu bir yaz geçiriyor.

Mamak Belediyesi haşere mücadelesinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanıp tavsiye edilen ilaçları kullanıyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte larva mücadelesine başladıklarını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse; “Erken dönem yapılan larva mücadelesi yaz aylarıyla birlikte doğrudan haşere mücadelesine dönüşüyor. Halk sağlığını ilgilendiren konularda belediye olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getiriyoruz” dedi. 

Şikayetler değerlendiriliyor

Mamak Belediyesi ilaçlama ekipleri vatandaşlardan gelen ilaçlama taleplerini de dikkate alıyor. Alo Mamak 444 0 149’dan ilaçlama talep eden vatandaşların talepleri karşılanıyor. Mamak Belediyesi haşere mücadelesinde dumanlama yerine ilaçlamada en son sistem olan ULV yöntemi tercih ediliyor.

Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri,  vatandaşları özellikle çöp ve evsel atıklar hususunda uyarıyor. Haşere ve sineklerin üremesinde en önemli etkenlerin başında çöp ve evsel atıklar geldiğini belirten yetkililer ilaçlama çalışmaları kadar vatandaşların çöplerini de en doğru zamanda dışarı çıkarması gerektiğini belirtiyor.
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