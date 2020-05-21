Ankara'da Bugün Hava Nasıl Olacak? Kuvvetli Yağış Uyarısı!

21 Mayıs Bugün Hava Nasıl Olacak? Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre haftalardır yurt genlini etkisi altına alan sıcak hava dalgasının 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren kaybolmaya başladığı görülüyor. MGM’nin son hava tahmin raporu verilerine göre özellikle yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece arasında düşüş gösterecek. Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşerken aynı zamanda sağanak yağış uyarıları da yapıldı.

Ankara'da ve Yurt genelinde uzun süredir devam eden sıcak havalar yerini yağışlı havalara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerine göre yurdun birçok kentinde yerel olarak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar ile dolu uyarısı yapıldı.

Hava Sıcaklıları 4 İla 6 Derece Azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre yurt genlinde hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerine tekrardan geri dönüyor. Özellikle yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece arasında azalacak. Diğer yandan birçok bölge için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Marmara, Batı Karadeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesinin kuzeybatısı ile İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerinden Marmara Bölgesinin batısında kuvvetli, İç Ege ile Göller Yöresi ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz bölgelerinde güneybatı yönünden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

21 Mayıs Perşembe Hava Durumu ve Sıcaklıklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Mayıs 2020 Perşembe güncel hava tahmin raporuna göre Ankara ve yurt genelinde rekor seviyelere ulaşan hava sıcaklıkları yerini sağanak yağışlara ve sıcaklık düşüşlerine bırakıyor. Yurdun batı kesimlerinde bugünden itibaren hava sıcaklıkları düşerken yağışlarda görülecek. Buna göre bazı kentlerde görülecek hava sıcaklıkları ve hava durumu şöyle:

· Ankara Parçalı Bulutlu 32°C

. İstanbul Çok Bulutlu 22°C

· İzmir Parçalı Bulutlu 29°C

· Bursa Parçalı Bulutlu 28°C

· Antalya Parçalı Bulutlu 27°C

· Trabzon Parçalı Bulutlu 26°C

· Gaziantep Parçalı Bulutlu 34°C