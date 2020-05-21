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MHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın Bahçeli'yi hedef alan saldırılara karşı açıklamaları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet BÜYÜKATAMAN, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan saldırılara dair bir açıklama yayımladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Açıklamada şu ifadelere yer verdi : 

''Sayın Genel Başkanımız; CHP yanaşması İP’in “memleket masası” adı altında Türkiye’ye tezgâh açmasına ve Kılıçdaroğlu’nun kıymetli milletvekillerini işportaya düşürme arzusuna haklı tepkileriyle set çekmiştir.

PKK-FETÖ’nün siyasi ağzı olmaya hevesli CHP-HDP-İP ve SP ortaklığı, büyük Türk milletinin haklı beklentilerine cevap vermek üzere bizzat Türk milleti tarafından kurulan Cumhur İttifakı’na karşı “Alidavut oyunları”yla cephe genişleteceğini düşünmektedir.

Gezi ve 15 Temmuz kalkışmalarıyla kanun dışı yöntemlerin tüketildiği Türkiye’mizde şimdi de Kanunları kemirip demokrasi surlarında gedik açma teşebbüsüyle karşı karşıyayız. Milliyetçi Hareket, demokrasi farelerinin bu oyununa geçit verecek değildir.

Masanın altına hain Gülen’i konuşlandırıp ondan sufle almaya kalkanlar, Kandil’le, temsilcileri vasıtasıyla kulaktan kulağa oynayanlar ipliklerinin pazara çıkmasıyla işporta tezgâhlarını apar topar toplamış gözükmektedir.

Ne var ki son bir haftadır bu ihanet korosunun bet seslileri bütün fitne yayım kanallarından sistemli bir şekilde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ve partimizi hedef almaktadır. Gazete görünümlü propaganda kâğıtlarından, İnternet haber sitesi süsü verilen iftira merkezlerine, TV kanallarından YouTube üzerinden yapılan tele-fitnelere dek bütün mecralardan yalan, iftira ve saldırılara muhatap olmaktayız.

Kraliçe’nin narin Gül’ünün sahaya sürdüğü piyon dahi cesaretini toplayıp üzerimize gelmektedir. “Stratejik çöplük”ün mimarı Davutoğlu’nun ve sözcülerinin siyasette tutunmak için seçtikleri yöntem de ne tesadüftür ki Sayın Genel Başkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisine saldırmak olmuştur. SP’nin ve İP’in ucubeliklerinden bahsetmeye gerek dahi yoktur.

İçi boş, amacı belli bu saldırıların tesadüfi olmadığı, söylenenlerin tek merkezden çıktığı gün gibi aşikârdır. Seslerin sahiplerinin ülkemize bugüne kadar sunduğu herhangi bir katkı söz konusu değildir. Bu şahıslar bundan sonra memlekete faydalı olmak istiyorlarsa yapmaları gereken tek şey susmaktır.

Milliyetçi Hareket’in Sayın Genel Başkanı, Türk milletinin birleştirici gücü ve güven kaynağıdır. Bunu göremediğini iddia edip Sayın Genel Başkanımıza saldıranlar, ucuz sahtekârlardır, Türk milletiyle kavgası olanlardır. Her daim açacağına inandırılmış gonca gül olduğunu düşünenlerin gerçekte kökü dışarıda bulunan zehirli diken olduğunu aziz Türk milletine göstermeye devam edeceğiz.

Türk milletinin sahip olduğu devletlerde ezelden ebede temel kuraldır: “Türk milletine ve devletine zarar vermek istiyorsan önce Türk Milliyetçilerini hedef alacaksın.”

Gayrimillî bir cephede yer alanların Milliyetçi Hareket’e ve onun Sayın Genel Başkanı’na yönelik bu hamleleri olmasa idi kendimizden şüphe ederdik.

Türkiye’yi tuş etmeye kalkanlar, yabancı mihrakların Türkiye sözcüleri neden bize saldırmıyor diye kendimizi sorgulardık. Görülmektedir ki taş doğru yere atılmıştır. Çünkü ses doğru yerden gelmektedir.'' 
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