Ankara'da Paraları Cımbızlayan ATM Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Ankara'da ATM'lerdeki Paraları Cımbızlayan Hırsızlar Yakalandı

Bankaların ATM’lerinde bulunan paraları yatırma haznelerini bozarak çalan hırsılar Ankara’da güvenlik güçlerinin operasyonu ile yakalandılar. Ankara’da bir grup tarafından vatandaşların ATM’lerin yatırdıkları paraları, para yatırma haznesini bozarak özel olarak tasarlanmış bir cımbız ve diğer aparatlar yardımıyla çalan hırsızlar bu yöntemle 400 bin liralık vurgun yaptılar.

ATM hırsızlarının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri kısa süre içinde bankaları zarara uğratan 3 kişiyi suçüstü yakalamayı başardı. ATM’lere yerleştirdikleri özel apart sayesinde para yatırma haznesinden paraları çeken hırsıların 400 bin TL değerinde vurgun yaptıkları öğrenildi. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Ankara polisinin operasyonu ile 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Polis 3 Kişiyi Suçüstü Yakalandı

Ankara’da banka ATM’lerinin para yatırma bölümlerini bozan ve vatandaşların yatırdıkları paraları özel cımbızlar ve aparatlar yardımı ile çalan hırsızlar suçüstü yakalandılar. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan çalışmada ATM hırsızlarının yakalanması için 410 banka güvenlik kamerasının kayıtlarının incelendiği ifade edildi.

Yapılan takip neticesinde ATM’lerin para yatırma haznelerini bozan ve para çalan E.I., R.I. ve G.Ç. adlı şahıslar tespit edildi. Ele geçirilen hırsızların ayrıca Ankara’da çok sayıda farklı hırsızlık olayının da failleri olduğunu ortaya çıktı. Araçlarında ve ikamet adreslerinde paranın yanı sıra çalıntı ziynet eşyaları ve saat ele geçirildi. Polis ekiplerinin harekete geçmesinin arından Ankara Ulus’ta 1. Meclis karşısında bulunan bir ATM’den para çektikleri sırada üç hırsızda suçüsütü yakalandı.

400 Bin Liralık Vurgun Yapmışlar

Polis ekiplerinin titiz çalışmasının ardından kıskıvrak yakalanan hırsıların daha önce birçok farklı adreste gerçekleşen hırsızlık olayının da faili olduğu belirlendi. ATM’lerin para yatırma bölümlerini bozarak özel cımbızlar ve apartlar ile 400 bin liralık vurgun yapan hırsılar Ulus’ta bir bankaya ait ATM’den para çektikleri sırada polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandılar.

Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çok sayıda farklı adresten çalınan takı, saat ve eşyalar ele geçirildi. Suçüstü yapılan şahısların birçok hırsızlık olayına karıştıkları öğrenildi.