Son 20 Yılın En Ölümcülü Geliyor! Koronavirüsten Sonra...

Koronavirüsten sonra yeni Hindistan ve Bangladeş’te son 20 yılın en büyük felaketlerinden birinin yaşanacağı öğrenildi. Her iki ülkede de Çarşamba gününden itibaren başlayacak olan fırtına nedeniyle, kıyı bölgelerinde yaşayan milyonlarca kişinin tahliye edilmeye başladığı öğrenildi. Bengal Körfezi’ne doğru ilerlediği belirlenen Amphan Fırtınasının son 20 yıl içinde gelen en ölümcül fırtına olabileceğine işaret ediliyor. Bir yandan da devam eden Koronavirüs salgını nedeniyle her iki ülkede de fırtına için çalışma başlatıldı.

Hindistan’ın meteoroloji birimlerinden gelen haberlere göre, dalga boyu 5 metrelere kadar çıkacak ve 185 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtınanın kıyı kesimlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

Koronavirüsten Sonra Fırtına Alarmı Verildi

Hindistan’da Koronavirüs salgını ile bir süredir alınan önlemler ile büyük bir insan haraketliliğinin yaşandığı bölgede yeni bir alarm daha verildi. Son 20 yılın en ölümcül fırtınası olabileceği ifade edilen Amphan Fırtınasında, bölgede dalga boyunun 5 metrelere kadar çıkabileceği ve rüzgarın hızının 185 kilometrelere kadar çıkmasının beklendiği ifade edildi. Bölgede tahliye operasyonlarının başladığı açıklandı.

Hindistan’da şehirlerde Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlamasının ardından birçok kişi bölgedeki köylerine gitmek için yoğun bir hareketlilik yaşanmasına neden olmuştu. Orissa eyaletinde yığılmaların önüne geçmek için 18 – 20 Mayıs tarihleri arasında eyalete gelecek tren seferlerinin de durdurulduğu ifade edildi.

2 Milyon Kişinin Tahliye Edilmesi Bekleniyor

Hindistan’ın yanı sıra Bangladeş’te ise benzer bir hareketlilik söz konusu. Bangladeşli yetkililer tarafından BBC’ye yapılan açıklamada 2 milyon kişiyi tahliye etmeyi hedefledikleri belirtildi. Öte yandan Koronavirüs salgını nedeniyle karantina uygulanan çok sayıda merkezde bu önlemler kapsamında tahliye sürecinin de zorlu olacağı ifade edildi.

Şuan için alarm verilen bölgede 800 sığınağın 250’sinin salgın için ayrıldığı ifade edildi. 2007 yılında yaşanan Sidr Fırtınası bölgede 3 bin 700 kişinin ölmesine neden olmuştu. Diğer yandan 1999 yılında ise Orissa eyaletinde sahil bölgesinde Süper Siklon Fırtınası 9 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.