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Brezilya'da 24 Saate 1179 Can Kaybı Daha

Koronavirüs salgının en fazla etkilediği ülkeler arasında ilk sıralar yükselen Brezilya’da salgınla mücadele kapsamında hala gerekli tedbirler alınmıyor.

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Brezilya'da 24 Saate 1179 Can Kaybı Daha

Koronavirüs salgının en fazla etkilediği ülkeler arasında ilk sıralar yükselen Brezilya’da salgınla mücadele kapsamında hala gerekli tedbirler alınmıyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saat içinde Covid – 19 kaynaklı olarak yaşanan can kayıplarının sayısı 1179 olarak paylaşıldı. Son rakamların ardından toplamda ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 894’e yükseldi.

Virüsün en fazla etkilediği Latin Amerika ülkesi Brezilya’da her geçen gün artan vaka ve ölüm oranlarına rağmen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise salgınla mücadele etmek yerine dalga geçmeye devam ediyor. Umursamaz tavırları ve politikaları ile tepki çeken Bolsonara, vatandaşların ve diğer pek çok ülkenin lideri tarafından eleştirilerin odağında yer aldı.

Brezilya Salgından En Fazla Etkilenen Üçüncü Ülke Oldu

Dünya genelinde anlı Koronavirüs verilerinin yer aldığı Worldometer internet sitesinin verilerine göre Brezilya, Latin Amerika ülkeleri arasında vaka ve ölüm oranlarının görülmesi bakımından ilk sırada yer alıyor. Dünya genelinde ise Brezilya, ABD ve Rusya’nın ardından vaka sayısı ile üçüncü sırada yer almayı başardı.

Salgınla mücadele konusunda son derece yetersiz kalan Brezilya’da her geçen gün artan vaka ve ölüm oranı sayılarının ardından ülke içinde de muhalifler tarafında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya yönelik eleştiriler gelmeye başladı. Ülkede morglarda yer kalmayınca geçici morglar inşa edilmeye başladığı öğrenildi.

Brezilya Can Kaybı Sayısı 20 Bine Dayandı

Worldometer verilerine göre ülke genelinde Sağlık Bakanlığının son 24 saate ilişkin açıkladığı verilerin ardından toplamda Covid – 19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 894 olduğu öğrenildi. Son 24 saat içinde 1179 kişinin deha hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından ülke genelinde vatandaşların virüs paniği devam ediyor.

Öte yandan Brezilya’da şuan için toplamda kaydedilen yeni tip Koronavirüs vaka sayısı ise 293 bin 357 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam dünya genelinde ABD ve Rusya’nın ardından kaydedilmiş en yüksek üçüncü vaka sayısının olduğuna işaret ediliyor. Ülke genelinde virüsle mücadelede yetersiz kalınması sayıların hızla artmaya devam etmesine neden oldu. 

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