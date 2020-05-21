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Kumar Oynadılar Ama Kolonyayı Unutmadılar! 17 kişiye ceza kesildi

Karaman Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Abbas Mahallesinde bulunan dört katlı bir apart binanın birinci katındaki dairede kumar operasyonu yapıldı.

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Kumar Masasında Kolonyayı Unutmadılar...

Karamanda kumar oynamak için apart kiralayan bir grup kişi polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında son dönemde ev kiralayarak kumar oynayanların sayısının artmaya başlamasının ardından polis ekiplerinin denetimleri de sıklaştı. Son olarak Karamanda yapılan baskında kumar oynayan 17 kişi için ceza kesildi. Kumar masasının üzerinde kolonya olduğu görüldü.

Olay hakkında edinilen bilgilere göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, 4 katlı bir apartın birinci katında bulunan dairede kumar oynatıldığı duyumunun alınmasının ardından baskın yapıldı. Kumarhaneye dönüştürülen dairede polis ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Çok sayıda kişiye ceza kesildi.

Koronavirüs Tedbirlerini İhmal Etmediler

Karaman Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Abbas Mahallesinde bulunan dört katlı bir apart binanın birinci katındaki dairede kumar operasyonu yapıldı. Burada kumar oynatıldığı duyumunu alan polis ekipleri bir süre daireyi izlemeye başladılar. Kısa süre içinde kumar oynandığının belirlenmesinin üzerine polis ekipleri tarafından ani bir baskın ile kumar oynayanlar gözaltına alındılar.

Kumarhaneye dönüştürülen daireye şahısların girmeye başlamalarının ardından polis ekipleri baskın vererek eve girenleri gözaltına aldı. Dairede incelemelerde bulunan polis ekipleri tarafından kumar masasında kolonya şişesinin olduğu tespit edildi. Kumar oynamak için Koronavirüs tedbirlerini de dikkate alan kumarbazlardan 17 kişiye ceza uygulandı.

Suçüstü Yakalanan 17 Kişiye Ceza Kesildi

Kumar oynamak için apart kiralayan 16 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymamaktan dolayı cezai işlem yapıldı. Öte yandan S.Z. adlı kişiye ait olan apart dairenin kumar oynamak amacıyla, kumar oynamaya yer temin etmekten dolayı ceza verildi. Baskın sırasında evde bulunan kumar malzemelerine el koyan polis ekipleri gözaltına alınan kişilerin işlemlerini yapmak üzere polis merkezine götürdü.

Kumar oynadıkları sırada suçüstü yapılan şahıslar görüntü almak isteyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Kumar oynamak için apart kiralayan kumarbazların masasında kolonya şişesinin de olması dikkat çekti. Evde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kumar malzemesine el koydular. 17 kişi hakkında cezai işlem uygulandı. 

 

Bugün 14:34 TSİ Ankara- Asayiş

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