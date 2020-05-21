Gelin Dehşeti! Yengesinin ve Öz Oğlunun Boğazını Kesti!

Adıyaman'da Dehşet! Yengesinin ve Öz Oğlunun Boğazını Kesti!

Adıyaman’da bipolar bozukluğu yaşadığı iddia edilen 27 yaşındaki bir kadın dehşet saçtı. Tartıştığı yengesini ve kendi öz oğlunun boğazını bıçakla keserek vahşi bir şekilde öldüren kadın olay sonrasında kaçtı. Yengesini ve oğlunu katleden bipolar hastası kadın, sonrasında sokakta dolaşırken yakalanarak gözaltına alındı. Yakalandığında ise ekiplere öldürdüğü oğlunun durumunu sordu.

Önceki gün akşam saatlerinde Adıyaman Karapınar Mahallesinde meydana gelen olay herkesi dehşete düşürdü. Bipolar hastalığı olduğu öğrenilen 27 yaşındaki bir kadının yengesi ile tartışmasının ardından hem kendi oğlunu hem de yengesini bıçakla öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı sokakta dolaştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Bipolar Hastası Olduğu İddia Edildi

Adıyaman Karapınar Mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde yaşanan bir olay herkesi dehşete düşürdü. Bipolar hastası olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Zeynep D.’nin, yengesi Sultan D. ile aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı ifade edildi. Tartışma esnasında öfkesine hakim olmayan Zeynep D.’nin mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile hem kendi oğlunun hem de yengesinin boğazını kesti.

Oğlu Ali D. ve yengesi Sultan D. ihbar üzerine gelen ekipler tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak boğazları kesilen Ali D.’nin ve Sultan D.’nin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadıkları öğrenildi. Olayla ilgili çalışama başlatan polis ekipleri sabaha karşı sokakta gezerken yengesi ve oğlunu katleden Zeynep D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yakalanınca Boğazını Kestiği Oğlunun Durumunu Sorudu

Olayın ardından katilin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede oğlunun ve yengesinin boğazını keserek öldüren Zeynep D.’yi sabaha karşı sokakta dolaşırken yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye kaldırılan Zeynep D.’nin yakalandığında ise polislere boğazını kestiği oğlunun durumunu sorduğu öğrenildi.

Hastanede kontrollerinin yapılmasının ardından daha sonrasında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğün götürülen Zeynep D.’nin bipolar hastası olduğu iddia edildi. Oğlunu ve yengesini boğazlarını bıçakla kesmek suretiyle katleden 27 yaşındaki Zeynep D. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.