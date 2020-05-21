17 Yaşındaki Genç Kız Pompalı Tüfekle Öldürüldü!

Manisa’nın Salihli ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan bir olay herkesi dehşete düşürdü. Bir benzin istasyonunda işlenen korkunç cinayetin detayları ise duyan herkesin kanını donduran cinsten. 17 yaşındaki genç bir kıza ait olduğu tespit edilen cesedin ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Benzin istasyonunda vahşice öldürülen genç kızın kimliğinin tespit edilmesinin ardından ailesine haber verildi.

İşlenen cinayetin ortaya çıkan detayları herkesi dehşete düşürdü. İzmir – Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bir benzin istasyonunda meydana gelen vahşi cinayetin ardından 17 yaşında olduğu tespit edilen kadın cesedinin Ceren K.’ya ait olduğu ifade edildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı İzmir – Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında yer alan bir benzin istasyonunda yaşanan olay herkesin kanını dondurdu. Olay hakkında edinilen bilgilere göre, bir arkadaşı tarafından kullanılan otomobil ile benzin istasyonuna gelen Ceren K., arkadaşının otomobili yıkadığı sırada kimliği henüz tespit edilmeyen bir kişi ile telefonla tartıştığı ve yaşanan bu tartışmanın ardından olay yerine motosiklet ile gelen bir kişinin uzaktan pompalı tüfek ile ateş ettiği öğrenildi.

Talihsiz kadına üç el ateş eden motosikletli katil, olay yerinden hızla uzaklaştı. Vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunların ardından olduğu yere kanlar içinde yığılan Ceren K., burada kısa süre içinde hayatını kaybetti.

Motosikletiyle Gelip 3 El Ateş Etti

Benzin istasyonunda telefonla kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartıştığı iddia edilen Ceren K. kısa süre sonra buraya gelen motosikletli bir kişinin uzaktan pompalı tüfekle üç el ateş etmesinin ardından olay yerine hayatını kaybetti. Motosikleti ile gelen caninin kimliğinin ise henüz tespit edilmediği öğrenildi. Vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunların ardından Ceren K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri ise güvenlik kameralarını inceledi ve tanık ifadelerine başvurdu. Motosikletiyle gelerek genç kadına üç el pompalı tüfekle ateş eden katilin bulunması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.