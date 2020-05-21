​Tügiad Genel Başkanı Merkez Bankası Faiz indirimi değerlendirdi!

Merkez Bankası politika faizini 0,50 puan düşürerek yüzde 8,25'e çekti. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu Merkez Bankası politika faiz indirimini değerlendirdi.

Tügad Genel Başkanı Anıl Alrıza Şohoğlu’nun merkez Bankası Faz İndrm Değerlendrmesi

Merkez Bankası’nın COVİD-19 sürecini yaşamaya devam ettiğimiz bu günlerde beklentiler dahilinde yapmış olduğu faiz indirimini olumlu değerlendirdiklerini belirten Şohoğlu şunları söyledi “ Uzun süredir tekrarladığımız üzere, uzun soluklu yapısal reformlarla desteklenmiş faiz indirimlerinin ülkemiz ekonomisine olumlu katlıları olacağına inanıyoruz. Merkez Bankası’nın iç piyasayı canlandırma yönünde atmış olduğu adımların, özel bankalar tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Özel Bankaların yükü sadece kamu bankalarına bırakmadan piyasayı soluklandıracak likiditeyi sağlamalarını bekliyoruz’’ dedi.

Merkez Bankasının yapmış olduğu faiz indiriminin gelecek dönemde enflasyon üzerinde etkisi olacağını ve enflasyonu düşüreceğini beklediklerini belirten Şohoğlu sözlerine şunları ekledi: ‘’Yapılan faiz indirimlerine rağmen enflasyonda bir gerileme görmezsek, o zaman bazı riskler oluşmaya başlayabilir.’’