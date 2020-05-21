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Ankara'da Osmanlıspor testi geçti! Yeni teknik adam Ali Güneş

nkara Batıkent Tesislerinde toplanan başkent ekibinin yöneticileri teknik heyeti futbolcuları ve görevli personel Kovid-19 testinden geçti.TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor İsmet Taşdemirden boşalan teknik direktörlük görevine Ali Güneşi getirdi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor İsmet Taşdemirden boşalan teknik direktörlük görevine Ali Güneşi getirdi. Başkent ekibi tecrübeli teknik adamla önümüzdeki yıl opsiyonlu olmak üzere anlaşmaya vardı. Teknik direktörlük kariyerinde Boluspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesporu 1. Lige çıkarma başarısı gösteren tecrübeli teknik adam Bartınspor Hatayspor Yeni Malatyaspor Adana Demirspor Alanyaspor Karabükspor Afyonspor gibi Türk takımlarının yanında Makedonyada Bregalnica Stip ve Horizont Turnovo takımlarında da görev yaptı.

OSMANLISPORDA YENI TEKNIK ADAM ALI GÜNEŞ

Osmanlısporla anlaştığı için mutlu olduklarını ifade eden teknik direktör Ali Güneş Bir dönem ülkemizi UEFA Avrupa Liginde temsil etme başarısı göstermiş ve Süper Ligde önemli başarılara imza atmış böylesine değerli bir kulübe geldiğim için oldukça mutluyum. Ben ve ekibime burada çalışma fırsatı veren başta Başkanımız Mehmet Emin Katipoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç ve dinamik bir takıma sahibimiz. Bu bir yandan avantajken diğer yandan da dezavantaj olabiliyor. Nitekim sezon başından bu yana da öyle olmuş. Genç olmanın vermiş olduğu tecrübesizlikle bireysel hatalardan basit maçlar verilmiş. Bu bireysel hataları en aza indirebilirsek ve takımı bu sezon ligde tutabilirsek ne mutlu bize şeklinde konuştu.

Teknik direktör Ali Güneşin Osmanlısporda yardımcılıklarını ise Alper Akıcı Yardımcı Antrenör Mustafa Marangoz Antrenör Sadık Öztürk Kaleci Antrenörü Muzaffer Çaylı Atletik Performans-Analiz yapacak.

OSMANLISPOR TESTTEN GEÇTI

Diğer yandan bugün Batıkent Tesislerinde toplanan başkent ekibinin yöneticileri teknik heyeti futbolcuları ve görevli personel Kovid-19 testinden geçti. Başkent ekibi açıklanacak test sonuçlarına göre antrenmanlara başlayacak.

Bugün 22:11 TSİ Ankara- Spor

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