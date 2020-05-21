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Ankara'da kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde öğleden sonra başlayan ve zaman zaman etkisini artıran fırtına, bir ağacın devrilmesine neden oldu.
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde öğleden sonra başlayan ve zaman zaman etkisini artıran fırtına, bir ağacın devrilmesine neden oldu.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Beyaz Zambaklar Sokağı'ndaki bir ağaç, akşam saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek, yola devrildi.

Ankara'da kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi

Herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediği olayın ardından mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı budadıktan sonra bulunduğu yerden kaldırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Şubesinden yapılan açıklamada, kentte sıcaklığın yarından itibaren birkaç derece düşmeye başlayacağı, şimşek ve yıldırımın yanı sıra gök gürültü yağış nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

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