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Konya'da 'Bozkırın güneşi' enerjideki dışa bağımlılığı azaltacak

Konya'nın Karapınar ilçesinde yapımı devam eden Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ne kurulacak güneş enerjisi santralleriyle hem bölgenin hem de Türkiye'nin enerji ihtiyacının bir bölümü yenilenebilir enerjiden karşılanacak.
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Konya'nın Karapınar ilçesinde yapımı devam eden Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ne kurulacak güneş enerjisi santralleriyle (GES) hem bölgenin hem de Türkiye'nin enerji ihtiyacının bir bölümü yenilenebilir enerjiden karşılanacak.

Coğrafi konumu gereği yıllık ortalama güneş ışınımı ve güneş enerjisi potansiyeli dünyadaki birçok ülkeden fazla olan Türkiye, enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için yenilenebilir enerjilere ağırlık veriyor.

Konya, Türkiye'nin güneş ışınımını "en verimli alan yerler" arasında bulunuyor. Bu kapsamda Karapınar'da yapımı devam eden Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin tamamlanmasıyla Konya, ihtiyaç duyduğu elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerjiden karşılayacak.

Verimli arazilerinin yanı sıra tarıma elverişli olmayan arazilerini de güneş enerjisi yatırımlarıyla kullanacak Konya, Türkiye'nin de enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamaya hazırlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'nın güneş enerjisinden elektrik üretmek için uygun coğrafi şartlara sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önceden elektriğinin büyük bir kısmını doğal gazdan karşıladığını anımsatan Konarılı, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda yenilenebilir enerjinin gündeme gelmesiyle doğal gazın payı azalmaya başladı. Bu pay önceden yüzde 50 civarındayken 2019 yılı verilerine göre yüzde 28'e gerilemiş durumda. Konya, güneş enerjisi santralleri bakımından 600 megavat kurulu gücüyle Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de sağladığı coğrafi avantajlardan güneş enerjisi yatırımcılarının Konya'yı tercih etmesidir. Trafo sayısı ve kapasitesi ile hat uzunluğu bakımından da ilk sıralarda yer alması güneş enerjisi kurulumu kapasitesini artırıyor, yatırımcıların tercih sebebi oluyor."

"Türkiye ortalamasının çok üzerindeyiz"Konarılı, Türkiye'de GES bakımından Konya'yı, sırasıyla Ankara ve Kayseri'nin takip ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Güneşlenme süresi, yağış oranının az olması ve marjinal tarım arazisinin çok olması nedeniyle Konya, lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi kurulu gücünde birinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün yüzde 7'sini güneş enerjisi oluşturmaktadır. Konya'nın ise elektrik kurulu gücünün yüzde 60'ını güneş enerjisi oluşturuyor. Yani Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Yine yapımına başlanan Konya Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi tamamlandıktan sonra Türkiye'nin ilk güneş enerjisiyle alakalı ihtisas bölgesi olacak. Böylece hem Konya kendi tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir enerjiden karşılayacak hem de bölgenin ve Türkiye'nin enerjideki ihtiyacının bir bölümü buradan karşılanacak. Bu da bizim enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmaya katkı sağlayacak."

Konya'nın 18,5 megavat ile en büyük santraliGüneş enerjisi yatırımcısı Solar Gelişim Enerji AŞ Genel Müdürü Ertuğrul Çerşil de Türkiye'de güneş enerjisi santrali kurmak için "en uygun ortamın" Konya'da olduğunu belirtti.

Yatırım ortamına müsait olmasından Konya'yı tercih ettiklerini vurgulayan Çerşil, "Yaklaşık 5 yıl önce 420 bin metrekare alanda kurduğumuz santralimiz 18,5 megavat ile Konya'nın en büyük santrali konumundadır. Yaklaşık 8 bin hanenin elektriğini karşılayabilecek düzeyde bir yatırımı Konya'nın ışınım değerlerinin çok iyi olması nedeniyle buraya yaptık." diye konuştu.

Bugün 00:26 TSİ Konya- Ekonomi

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