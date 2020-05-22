Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 00:59 TSİ- Dünya G: Bugün 01:03 TSİ

Bir aile yol ortasında nakit 1 milyon dolar buldu! Kamyon ile taşıdılar

Yol ortasındaki torbayı çöpe atmak için araçlarından inen aile fertleri, yolun kenarında benzer bir torba daha bulunduğunu gördü ve ikisini de alarak kullandıkları kamyonetin arkasına attı.
mask

ABD’nin Virginia eyaletinde bir aile, yolda bulduğu yaklaşık 1 milyon dolar nakit parayı polise teslim etti. Yerel medyadaki haberlere göre, Schantz ailesi araç kullanırken öndeki araca çarpmamak için aniden direksiyon kırdığı yolun ortasında çöp torbasına benzeyen bir nesneyi çiğnedi.

Yol ortasındaki torbayı çöpe atmak için araçlarından inen aile fertleri, yolun kenarında benzer bir torba daha bulunduğunu gördü ve ikisini de alarak kullandıkları kamyonetin arkasına attı.

Akşam eve geldiklerinde çöpe atmak için torbaları alan aile üyeleri, torbanın içinde küçük plastik paketler olduğunu fark etti.

Torbaların içini açıp bakan aile üyeleri, yaklaşık 1 milyon dolara yakın nakit para olduğunu gördü.

- "Doğru olanı yaptılar"

Anne Emily Schantz, hemen polisi arayarak parayı teslim ettiklerini belirterek, "Çünkü bize ait olan bir şey değildi." dedi.

Torbaları teslim alan Caroline Polis Departmanından Scott Moser da Schantz ailesiyle gurur duyduklarını ifade ederek, "Ailenin parayı iade etmesi gerçekten karakterini gösteriyor. Eminim bu kararı vermek kolay değildi, neredeyse 1 milyon dolar nakit. Ama doğru olanı yaptılar." diye konuştu.

Moser, para torbalarının bir bankaya nakil için posta servisine ait olduğunu zannettiklerini aktararak olayı araştırdıklarını belirtti.

Bugün 00:59 TSİ Ankara- Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Brezilya'da 24 Saate 1179 Can Kaybı Daha mask
Brezilya'da 24 Saate 1179 Can Kaybı Daha
Son 20 Yılın En Ölümcülü Geliyor! Koronavirüsten Sonra... mask
Son 20 Yılın En Ölümcülü Geliyor! Koronavirüsten Sonra...
Fransa’da son 24 saatte korona virüsten 483 ölüm mask
Fransa’da son 24 saatte korona virüsten 483 ölüm
KKTC’de çıkan yangın kontrol altına alındı mask
KKTC’de çıkan yangın kontrol altına alındı
İran’dan ABD’ye sert tepki! Birleşmiş Milletlere mektup gönderdi mask
İran’dan ABD’ye sert tepki! Birleşmiş Milletlere mektup gönderdi
ABD’de korona virüs vakaları 1 milyon 500 bini aştı mask
ABD’de korona virüs vakaları 1 milyon 500 bini aştı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son 20 Yılın En Ölümcülü Geliyor! Koronavirüsten Sonra... mask
Son 20 Yılın En Ölümcülü Geliyor! Koronavirüsten Sonra...
Ankara'da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de mask
Ankara'da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de
Son Dakika... Diyanet'ten Bayram Namazı Tavsiyesi Duha Namazı kılın - Ankara mask
Son Dakika... Diyanet'ten Bayram Namazı Tavsiyesi Duha Namazı kılın - Ankara
Ankara'da Bugün Hava Nasıl Olacak? Kuvvetli Yağış Uyarısı! mask
Ankara'da Bugün Hava Nasıl Olacak? Kuvvetli Yağış Uyarısı!
Korona Şüphelisi İntihara Kalkıştı! ''Derdimi Kimseye Anlatamadım'' mask
Korona Şüphelisi İntihara Kalkıştı! ''Derdimi Kimseye Anlatamadım''
Koronayı Yenen En Yaşlı İnsan Artık Bir Türk! 400 Torunu Var... mask
Koronayı Yenen En Yaşlı İnsan Artık Bir Türk! 400 Torunu Var...

GALERİ

Ankara'da Büyükşehir bayramda görev başında mask
Ankara'da Büyükşehir bayramda görev başında
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı mask
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı
Balıkçı teknesinin batma anı mask
Balıkçı teknesinin batma anı
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı mask
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı
Babasını meyve bıçağı ile öldürdü mask
Babasını meyve bıçağı ile öldürdü
19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi mask
19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL