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Altındağ’da tüm taksiler dezenfekte edildi

Altındağ'da koronavirüsle etkin mücadele devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ’da hizmet veren tüm taksiler dezenfekte edildi. 

Elif Duman
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Altındağ'da koronavirüsle etkin mücadele devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ’da hizmet veren tüm taksiler dezenfekte edildi. 

Altındağ Belediyesi, koronavirüsle mücadelesini her alanda devam ettiriyor. İlçede yürütülen çalışmalar kapsamında, taksiler de dezenfekte edildi. Başkan Asım Balcı, “Altındağ'da bulunan; okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler, alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, bankalar, konukevleri, taksi durakları, dolmuşlar, özel halk otobüsleri, muhtarlıklar, parklar, kamu kurum ve kuruluşları, Aile Sağlığı Merkezleri ve yaşlı bakım merkezlerini düzenli olarak temizlemeye devam ediyoruz. Altındağ’da görev yapan taksileri de unutmadık.” dedi. 

İSKİTLER DEZENFEKTE İSTASYONU’NDA YOĞUN GÜN

Taksici esnafının dezenfekte seferberliğine büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Başkan Balcı “İskitler’de hizmet veren dezenfekte istasyonumuz bugün çok yoğun bir gün yaşadı. Taksici esnafımız halk sağlığını ve kendi sağlıklarını korumak için araçlarıyla buraya gelerek, dezenfekte çalışmamıza katıldı. Kendilerine duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin gideceği yerlere sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Altındağ Belediyesi olarak görev başındayız” ifadelerini kullandı. 

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına özel önem verdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Hayatın devam etmek zorunda olduğu alanlar var. Bunlardan biri de ulaşım… Şoför esnafımız gün boyu çalışmak zorunda… Şoför kardeşlerimiz de görevlerinin başında, gün boyu görevlerini yerine getiriyorlar. Herkes gibi onların da sağlığını çok önemsiyoruz. Altındağ genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz" dedi.
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Bugün 09:13 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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