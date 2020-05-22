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Ankara Büyükşehir “Sevgi Çiçeği”ni Başkentlilere tanıtmak için kolları sıvadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Nesli tükenmekte olan ve Başkent’e özgü “ Sevgi Çiçeği”ni koruma altına alan Büyükşehir Belediyesi, endemik bitki türlerini Başkentlilere tanıtacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, nesli tükenmekte olan ve halk arasında “Sevgi Çiçeği” olarak da bilinen endemik bitki türünü koruma altına aldı.

Başkent’e özgü endemik türler için farkındalık oluşturmayı amaçlayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, “Sevgi Çiçeği”ni Başkentlilere tanıtmak için kolları sıvadı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN TANITIM ATAĞI

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, “Sevgi Çiçeği”nin sadece Türkiye’ye değil dünyaya tanıtılması için de harekete geçti.

Söğütözü’nde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı binasında bir stant kurularak, endemik bitki türü olan “Sevgi Çiçeği” tanıtılmaya başlandı.

“BAKANLIK VE ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ”

İlk standı açtıklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, koronavirüs salgın sürecinin bitmesiyle birlikte endemik bitki türlerinin Ankara’nın çeşitli yerlerinde sergileneceğini söyledi.

Ankara’da yetişen endemik bitki türlerini koruma altına aldıklarını ifade eden Güldaş, şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir Belediyesi olarak Başkentimizin tarihi, kültürel, doğal zenginliklerinin hepsine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de endemik bitkiler. Endemik bitki, dünyada sadece belli bölgelerde yetişen bitki anlamına geliyor. Ankara’da bu konuda oldukça şanslı yerlerden bir tanesi ama bu bitkiler geçen zaman içerisinde hızla kayboluyor. Endemik bir türün yok olması demek, dünyadan bir zenginliğin daha yok olması demektir. Burada çok hızlı erozyon var, çok hızlı bir kayıp var. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi olarak, bu değerimize sahip çıkıp, yok olmasını engellemek ve bu değerimizi üreterek koruma altına alma çabasındayız. Bu konuyla ilgili Bakanlığımızın ilgili kurumları ve üniversitelerimizle de iş birliği yapıyoruz.”

“SEVGİ ÇİÇEĞİNİ HİÇ GÖRMEYENLER VAR”

Ağırlıklı olarak Gölbaşı’nda yetişen “Sevgi Çiçeği”nin yetişme alanları başta olmak üzere endemik bitki türünün özellikleri hakkında Ankaralıları bilgilendirmek istediklerini söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, “Bizim amacımız endemik bitkilerden Sevgi Çiçeğini Ankaralı hemşehrilerimizle tanıştırmak. Birçok kişi isim olarak aslında bu bitkiyi biliyor ama görmeyenler var ve bilmeyenler var. Vatandaşlarımızı endemik bitkiler konusunda bilinçlendirip, farkındalık yaratmak istiyoruz. İlerleyen süreçte bazı prestij parklarımızda da endemik bitki türlerini Başkentlilerle buluşturacağız.” diye konuştu.
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