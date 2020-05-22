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Başkan Altınok: ''Atık yağları topluyor, doğamızı koruyoruz''

Keçiören Belediyesi, bitkisel atıkların yağların dönüşümü için yürüttüğü atık yağ toplama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elif Duman
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Keçiören Belediyesi, bitkisel atıkların yağların dönüşümü için yürüttüğü atık yağ toplama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizdeki işletme ve hanelerimizden topladığımız bitkisel atık yağların kanalizasyonlara karışmaması, doğamızın ve yeraltı sularımızın kirlenmemesi için eğitimler veriyor, bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Bu sayede 2019 yılından bugüne kadar toplamda 43 ton 595 kilogram bitkisel atık yağı geri kazanım sistemine dâhil ettik” dedi.

ATIK YAĞLAR İŞLETME VE HANELERDEN TOPLANIYOR

Keçiören Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık yağların geri dönüşümü için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. İlçedeki hanelerden 5 bin 95 kilogram atık yağ toplayan ekipler işletmelerle birlikte 2019 yılından bugüne kadar toplamda 43 ton 595 kilogram bitkisel atık yağı geri dönüşüme kazanırdı.

487 ADET TEMİZLİK SETİ HEDİYE EDİLDİ

Başkan Turgut Altınok, atık yağlarının doğayı kirletmemesi için vatandaşa yönelik çeşitli kampanyalar düzenlediklerini, bu kapsamda “5 Litre Bitkisel Atık Yağ Getirene Temizlik Seti Hediye” sloganıyla vatandaşları atık yağ toplamaya teşvik ettiklerini belirtti. Altınok, Keçiörenli vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kampanyada toplamda 487 adet temizlik setinin hediye edildiğini, bu kampanyanın ise hala devam ettiğini söyledi.

ATIKLAR YAKIT OLUYOR

Bitkisel atık yağların; mobil atık getirme merkezleri, atık toplama noktaları,  muhtarlıklar ve okullar aracılığıyla geri dönüşüm sistemine dâhil edildiğini aktaran Altınok, bu yağların biyodizel ve biyogaza dönüştürülerek yakıt elde edildiğini de kaydetti.

“21 FARKLI ATIK TOPLAMA NOKTASI KURDUK”

Vatandaşa, atık yağların biriktirilmesi ve toplanması konusunda kolaylık sağlandığını da ifade eden Altınok şunları söyledi:

“Geri dönüşüm çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımızın atıklarını kolaylıkla geri dönüşüm sistemine dahil edebilmeleri için atık toplama noktaları oluşturduk. Spor tesisleri, kültür merkezleri ile KEDEM ve KEÇMEK kurs merkezlerimizden oluşan 21 hizmet birimimiz atık toplama noktası olarak belirlenmiştir. Geri dönüşüm kampanyalarımız atık toplama noktalarımız aracılığıyla yürütülmektedir. Vatandaşlarımız geri dönüşüm çalışmaları ve güncel kampanyalarımız hakkında bilgi almak için “0312 359 10 27” nolu Geri Dönüşüm Danışma Hattımızı arayabilirler.”
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Bugün 10:52 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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