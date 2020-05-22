Yenimahalle'de bayram seferberliği

Türkiye’de Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacak olmasına rağmen olası tüm sorunların önüne geçmek isteyen Yenimahalle Belediyesi, bütün ekipleriyle vatandaşların güvenli bir bayram geçirebilmesi için seferber oldu. İlçe genelinde bayram hazırlıkları devam ederken zabıta ekipleri de tatlı, börek, şeker ve lokum imalathanelerini mercek altına aldı.

Bayramların vazgeçilmez ikramları vitrinlerdeki yerlerini alırken Yenimahallelilerin hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri satın almaları için belediye zabıtası, yoğun mesai harcıyor. Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle hijyen kurallarına uyulmaması ihtimaline karşı, imalathaneleri titizlikle denetleyen ve hiçbir ayrıntıyı atlamayan ekipler, kimi işyerleri hakkında tutanak tutup işlem başlatırken kimi işyerlerini de hijyen kurallarına uyduğu için tebrik etti.

Tatlı ve şeker imalathanelerine çat kapı

Denetimler, Özankara Toptancılar Sitesi’nden başladı. Şeker, lokum ve baklava, börek imalatı yapan firmaların pişirme, kesim, soğutma, paketleme bölümlerini tek tek gezen ekipler, kullanılan maddelerin son kullanma tarihlerine, ortamın hijyen kurallarına uygunluğuna, çalışanların iş kıyafetlerine ve hijyen belgelerine tek tek baktı.

İlçede halk sağlığını tehdit edecek hiçbir gıda maddesinin üretim ve satışına müsamaha göstermeme kararlılığında olan belediye ekipleri, sağlıklı şartlarda hizmet veren esnafa da teşekkür etti.

Halk sağlığı ile oynayana geçit yok

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, cezacı bir belediye olmadıklarını dile getirerek, “Göreve geldiğim günden bu yana personelimize, vatandaşa ve esnafa yaklaşımı konusunda eğitimler verdik. Biz cezacı bir belediye değiliz. Eğitici olmaya çalışıyoruz. Ama halk sağlığını tehdit edecek hiçbir gıda maddesinin üretim ve satışına da müsamaha göstermeyiz” dedi.

“Esnaf gerektiği gibi hizmet vermeli”

Konuşmasında vatandaşın sağlığı ile oynayana afları olmadığına da değinen Yaşar, “Esnaf gerektiği gibi hizmet vermeli. Düzgün bir şekilde üretim yapmalı, etiketlerle oynamamalı, hileli mal satmamalı, evine helal lokma götürmeli. Vatandaşa güler yüzlü davranmalı. Bunlar zaten olması gerekenlerdir. Biz vatandaşımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu vesile ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyor, hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.