Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:38 TSİ- Belediyeler G: Bugün 12:39 TSİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 bin yavru sazan balığını suyla buluşturdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in göl ve göletlerinde yaban su hayatının devamını sağlamak ve balık popülasyonunu artırmak için balıklandırma çalışmalarına devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in göl ve göletlerinde yaban su hayatının devamını sağlamak ve balık popülasyonunu artırmak için balıklandırma çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ankara’da bulunan 5 göl ve gölette yaklaşık 14 bin adet sazan yavrusunu suyla buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tarım Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Tarım İl Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Üniversitelerle koordineli olarak yürüttüğü “Göl ve Göletlerin Balıklandırılması” çalışmasına hız kesmeden devam ediyor.

Başkent’te bulunan göl ve göletlerde yaban su hayatının devamlılığını sağlamak, biyoçeşitliliğinin ve balık popülasyonunun artmasının amaçlandığı balıklandırma çalışmaları ile bu yıl 5 göl ve gölette 14 bin sazan yavrusu suya bırakıldı.

DOĞAL HAYATI KORUYARAK EKONOMİYE KATKI

Mavi Göl’de gerçekleştirilen balıklandırma çalışmalarına katılan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, yapılan bu çalışma sayesinde bölge halkına ekonomik yönden  katkı sağlamak istediklerini de söyledi.

Hem toprakta hem de suda kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalara hız verdiklerini belirten Köremezli, “Ankara’da bulunan göl ve göletlerimizde balıklandırma çalışmasına önem veriyoruz Mavi Göl başta olmak üzere Ayaş’ta Bayat ve Feruz Göletleri, Güdül’de Boyalı1 ve Boyalı2 Göletlerimizde 14 bin adet yavru sazanı suya bıraktık. Bu işteki amacımız ekolojik sistemi canlı tutarak, yabani su hayatını tesis etmek ve biyoçeşitliliği arttırmak. Büyüdüklerinde bölge halkına ekonomik destek de sağlayacak” diye konuştu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sincan Belediyesi halk sağlığı için seferber oluyor mask
Sincan Belediyesi halk sağlığı için seferber oluyor
Yenimahalle'de bayram seferberliği mask
Yenimahalle'de bayram seferberliği
Başkan Köse’den çalışanlara çifte bayram mask
Başkan Köse’den çalışanlara çifte bayram
Başkan Altınok: ''Atık yağları topluyor, doğamızı koruyoruz'' mask
Başkan Altınok: ''Atık yağları topluyor, doğamızı koruyoruz''
“Halk Kart” yeni sahiplerine ulaştı mask
“Halk Kart” yeni sahiplerine ulaştı
Büyükşehir’den endemik bitkiler için farkındalık atağı mask
Büyükşehir’den endemik bitkiler için farkındalık atağı
Askıda meyve ve sebze ile ihtiyaç sahiplerine destek mask
Askıda meyve ve sebze ile ihtiyaç sahiplerine destek
Bakan Soylu evlere dijital misafir olacak mask
Bakan Soylu evlere dijital misafir olacak
Altındağ’da tüm taksiler dezenfekte edildi mask
Altındağ’da tüm taksiler dezenfekte edildi
Başkan Şimşek bayram müjdesi verdi mask
Başkan Şimşek bayram müjdesi verdi

Bugün 12:38 TSİ Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkan Şimşek bayram müjdesi verdi mask
Başkan Şimşek bayram müjdesi verdi
Başkan Demirel'den sürpriz doğum günü mask
Başkan Demirel'den sürpriz doğum günü
Mamak'ta haşere mücadelesi devam ediyor mask
Mamak'ta haşere mücadelesi devam ediyor
İşçilikten Belediye Başkanlığına mask
İşçilikten Belediye Başkanlığına
Sincan Belediyesi 20 günde 100 köpek kısırlaştırıldı mask
Sincan Belediyesi 20 günde 100 köpek kısırlaştırıldı
Ankara Tek Yürek Kampanyası Ülke Sınırlarını Aştı mask
Ankara Tek Yürek Kampanyası Ülke Sınırlarını Aştı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son 20 Yılın En Ölümcülü Geliyor! Koronavirüsten Sonra... mask
Son 20 Yılın En Ölümcülü Geliyor! Koronavirüsten Sonra...
Bir aile yol ortasında nakit 1 milyon dolar buldu! Kamyon ile taşıdılar mask
Bir aile yol ortasında nakit 1 milyon dolar buldu! Kamyon ile taşıdılar
Ankara'da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de mask
Ankara'da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de
Son Dakika... Diyanet'ten Bayram Namazı Tavsiyesi Duha Namazı kılın - Ankara mask
Son Dakika... Diyanet'ten Bayram Namazı Tavsiyesi Duha Namazı kılın - Ankara
Ankara'da Bugün Hava Nasıl Olacak? Kuvvetli Yağış Uyarısı! mask
Ankara'da Bugün Hava Nasıl Olacak? Kuvvetli Yağış Uyarısı!
Korona Şüphelisi İntihara Kalkıştı! ''Derdimi Kimseye Anlatamadım'' mask
Korona Şüphelisi İntihara Kalkıştı! ''Derdimi Kimseye Anlatamadım''

GALERİ

Ankara'da Büyükşehir bayramda görev başında mask
Ankara'da Büyükşehir bayramda görev başında
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı mask
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı
Balıkçı teknesinin batma anı mask
Balıkçı teknesinin batma anı
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı mask
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı
Babasını meyve bıçağı ile öldürdü mask
Babasını meyve bıçağı ile öldürdü
19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi mask
19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL