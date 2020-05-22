İşçiye ilave tediyeler bugün yatıyor? Asgari ücretliye ikramiye var mı?

Bakan Selçuk: Kamu İşçilerinin İlave Tediyeleri Bugün Yatacak! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçileri için ödemesi planlanan 13 günlük ilave tediyelerin bugün itibariyle hesaplara yatırılacağını açıkladı. Çok sayıda kamu emekçisi tarafından merakla beklenen ilave tediye ödemelerinin oranları ve yatırılacakları tarihler ise uzun süredir merak ediliyordu. Yılda iki defa ve 56 günlük olarak 2 taksit halinde ödenen tediyeler hakkında Bakan Selçuk, 26 günlük zorunlu ödemelerin birinci taksitlerinin Ocak ayının son günü yatırıldığını ifade etti.

Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamada kamu işçilerinin tediye ödemelerinin bugün itibariyle ikinci taksitlerinin hesaplara yatırılacağı duyuruldu. İlk taksit ödemeleri ise Ocak ayı sonunda yapılmıştı.

İlave Tediye Ödemelerinin İkinci Taksiti Bugün Yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçileri için ödenen ilave tediyeler hakkında müjdeli haberi verdi. İlave tediyelerin 56 günlük olduğunu ve yolda 2 defa olmak üzere iki taksit halinde hesaplara aktarıldığını ifade eden Bakan Selçuk, 26 günlük zorunlu ödemenin birinci taksitinin 31 Ocak 2020’de yapıldığını ifade etti.

Kalan 13 günlük ilave tediyelerin ikinci taksinin ise 22 Mayıs Cuma günü itibariyle hesaplara yatırılacağı ifade edildi. Duyurusunda ayrıca her zaman için işçilerin yanlarında olduklarını ifade eden Bakan Selçuk, ilave tediyeler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

‘’Bakanlık Olarak İşçilerin Yanındayız’’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçiler için yapılan tediye ödemelerine ilişkin ikinci taksitlerin bugün yatırılacağı müjdesinin yanı sıra farklı tediye ödemelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 6772 sayılı Kanun kapsamında kamu işçileri için ödenene ilave tediyelere, 2017 yılında taşerondan kadroya alınan işçilerin de dahil edildiği ifade edildi.

Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamanın devamında ayrıca, Bakanlık olarak her zaman, Türkiye için değer üreten ve kalkınmanın en önemli destekçilerinden olan işçilerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. İlave tediyelerin ilkinin 31 Ocak’ta yapıldığını ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ikinci taksit ödemelerinin ise bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.