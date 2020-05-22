Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:59 TSİ- Spor G: Bugün 14:00 TSİ

Takımlardan koronovirüs mücadelesine destek yağdı

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Nisan ayı raporunu açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Nisan ayı raporunu açıkladı. Raporda ay boyunca en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve hakemler belirlendi. İşte futbol camiasında öne çıkan başlıklar…

Medya Takip Merkezi’nin Nisan ayı kapsamında yaptığı medya araştırmasına göre, spor camiasının en çok konuşulan takımları ve popüler isimleri belirlendi. Ay boyunca spor kulüplerinden salgın mücadelesine destek yağarken, salgın sebebi ile ara verilen Liglerin ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı ve Süper Lig kulüp başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda liglerin geleceğiyle ilgili konuşarak, 12-13-14 Haziran'da futbol maçlarının başlayarak 26 Temmuz'da bitmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Virüsten etkilenen takımlardan olan Galatasaray, İstanbul'da yapımı tamamlanan otelini, hastane olarak kullanması için Sağlık Bakanlığının hizmetine bedelsiz sunmaya hazır olduğunu duyurdu. İçerisinde henüz bir yatırım yapılmayan 13 katlı otelin, 182 odalı bir hastane olarak tamamlanmaya uygun olduğu kaydedildi. Ay boyunca medyada 41 bin 493 habere konu olan Galatasaray, Nisan ayının en çok konuşulan takımı oldu.

Mücadele kapsamında bir destek de Fenerbahçe’den geldi. Sarı-lacivertli kulüp, 65 yaş üzeri üyelerine ve kombine kart sahiplerine "Fenerbahçe Ailesi Destek Kolisi" adı altında gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı kolileri hazırladı. 33 bin aile destek kolisi, sarı-lacivertli taraftarlara özel bir mektup ve hediye eşliğinde dağıtıldı. Ay boyunca medyada 38 bin 823 haberde yer alan Fenerbahçe Nisan ayının en çok konuşulan takımları listesinde ikinci sırada yerini aldı.

Beşiktaş, ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin Türk Lirası bağışlayarak salgın mücadelesine destek verdi. Ay boyunca 35 bin 972 haberde yer alan Beşiktaş, Nisan aynın en popüler futbol kulüplerinden oldu.

Falcao; “Elimizi taşın altına koymalıyız”

Aylardır listede ilklere oynayan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Nisan ayında da listenin ilk sırasında yerini aldı. İstanbul'da çok mutlu bir şekilde yaşadığını belirten 34 yaşındaki golcü, taraftara borcunu ödemek istediğini de ifade ederek ayrılmak gibi bir durumunun olmadığına değindi. Yıldız futbolcu, tüm takımla beraber maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu kaydederken, "Bu zor durumda herkes kulübünü düşünmeli. Biz de taşın altına elimizi koymalıyız” açıklanmasında bulundu. Yıldız Forvet ay boyunca medyada 5 bin 581 haberde adından bahsettirerek ayın en popüler futbolcusu oldu.

Norveç Hükümetinin tahsis ettiği özel uçakla ülkesine giden ve Türkiye’ye geri döner dönmez ise iki hafta boyunca karantina altına giren Trabzonspor’un futbolcusu Alexander Sörloth ise ay boyunca 4 bin 686 haberde yer alarak popüler futbolcular arasında adını ikinci sıraya yazdırdı.

Burak Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalarla büyük yankı uyandırdı. 2016 – 2017’de Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz, Çin'deki yemek kültürüyle ilgili, “Ben Çin'de yaşamış biri olarak oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok.” açıklamalarıyla gündeme geldi. Yaptığı açıklama ile Çin medyasından tepki alan Burak Yılmaz, “İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim” diyerek ifadesini düzeltti. Ay boyunca medyada 3 bin 962 haberde yer alan Burak Yılmaz, adını listenin üçüncü sırasına yazdırdı.
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu mask
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu
Osmanlıspor salonda çalıştı mask
Osmanlıspor salonda çalıştı
Türk Telekom ilk yarıyı galibiyetle kapattı mask
Türk Telekom ilk yarıyı galibiyetle kapattı
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
3 milyon kişi stadyumları doldurdu mask
3 milyon kişi stadyumları doldurdu
Spor Dünyasında 2019 Yılı Böyle Geçti mask
Spor Dünyasında 2019 Yılı Böyle Geçti
Yılın en çok konuşulan teknik direktörleri belli oldu mask
Yılın en çok konuşulan teknik direktörleri belli oldu
Türk Telekom, İstanbul’dan galibiyetle döndü mask
Türk Telekom, İstanbul’dan galibiyetle döndü
TİKA'dan Gürcistan'da çocuklara futbol sahası mask
TİKA'dan Gürcistan'da çocuklara futbol sahası

Bugün 13:59 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bakan Kasapoğlu: "Saat 19.19’da Türkiye’nin randevusu var” - Ankara mask
Bakan Kasapoğlu: "Saat 19.19’da Türkiye’nin randevusu var” - Ankara
Cristiano Ronaldo, Juventus ile antrenmanlara başlıyor mask
Cristiano Ronaldo, Juventus ile antrenmanlara başlıyor
TFF’nin Kritik toplantı yarın ! mask
TFF’nin Kritik toplantı yarın !
Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı, normal odaya alındı mask
Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı, normal odaya alındı
Türkiye, 19 Mayıs’ı tarihi bir koşuyla kutluyor mask
Türkiye, 19 Mayıs’ı tarihi bir koşuyla kutluyor
Galatasaray, taraftarların fotoğraflarını tribüne koyacak mask
Galatasaray, taraftarların fotoğraflarını tribüne koyacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son 20 Yılın En Ölümcülü Geliyor! Koronavirüsten Sonra... mask
Son 20 Yılın En Ölümcülü Geliyor! Koronavirüsten Sonra...
Bir aile yol ortasında nakit 1 milyon dolar buldu! Kamyon ile taşıdılar mask
Bir aile yol ortasında nakit 1 milyon dolar buldu! Kamyon ile taşıdılar
Ankara'da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de mask
Ankara'da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de
Son Dakika... Diyanet'ten Bayram Namazı Tavsiyesi Duha Namazı kılın - Ankara mask
Son Dakika... Diyanet'ten Bayram Namazı Tavsiyesi Duha Namazı kılın - Ankara
Ankara'da Bugün Hava Nasıl Olacak? Kuvvetli Yağış Uyarısı! mask
Ankara'da Bugün Hava Nasıl Olacak? Kuvvetli Yağış Uyarısı!
Korona Şüphelisi İntihara Kalkıştı! ''Derdimi Kimseye Anlatamadım'' mask
Korona Şüphelisi İntihara Kalkıştı! ''Derdimi Kimseye Anlatamadım''

GALERİ

Ankara'da Büyükşehir bayramda görev başında mask
Ankara'da Büyükşehir bayramda görev başında
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı mask
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı
Balıkçı teknesinin batma anı mask
Balıkçı teknesinin batma anı
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı mask
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı
Babasını meyve bıçağı ile öldürdü mask
Babasını meyve bıçağı ile öldürdü
19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi mask
19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL