Ankara'da Yaşlıların korkulu rüyası ''Hayalet'' Tutuklandı

Yaşlıları Darp Eden ''Hayalet'' Yakalandı

Ankara Mamak’ta oturan emekli S.A.’yı evine kadar takip ettikten sonra darp ederek 5 bin lirasını çalan ‘’Hayalet’’ lakaplı hırsız Ali U., polis ekiplerinin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Banka ATM’sine giderek emekli maaşını çeken S.A., evine gideceği sırada tanımadığı bir kişi tarafından darp edilerek 5 bin lirasını kaptırdı.

Saldırıya uğramasının ardından yere düşerek kafasını çarpan talihsiz adam, kendine gelmesinin ardından polise giderek durumu bildirdi. Olay üzerine hemen harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek ‘’Hayalet’in’’ peşine düştü. Kısa sürede yakalanan Hayalet lakaplı Ali U., gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yaşlı Adamı Evine Kadar Takip Etti

Ankara Mamak’ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşanan bir olay herkesi dehşete düşürdü. Emekli maaşını almak için ATM’ye giderek maaşını çeken S.A., evine dönerken tanımadığı bir kişi tarafından takip edildi. Evine kadar takip eden gaspçı, S.A.’yı darp ederek 5 bin lirasını alıp kaçtı.

Darp edildiği sırada yere düşerek kafasını çarpan yaşlı adam ise daha sonra durumu polise bildirmesinin ardından polis ekipleri harekete geçtiler. Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Güvenlik kameralarında iyileştirme teknikleri kullanarak saldırganın kimliğini tespit eden ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

‘’Hayaket’’ Saklandığı Binada Kıskıvrak Yakalandı

Polis ekiplerinin olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemesinin ardından kimliği tespit edilen şahsın Hayalet lakaplı Ali U. olduğu öğrenildi. S.A.’yı bankamatikten evine kadar takip eden gaspçının daha sonrasında yaşlı adamın parasını alarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Ali U.’nun saklandığı adresi tespit eden ekipler, saklandığı binada suçluyu kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Saldırganın daha öncesinde de benzer şekilde özellikle emekli ve yaşlıları hedef alarak paralarını gasp ettiği ortaya çıktı. Benzer pek çok suçun da faili olduğu belirlenen Hayalet lakaplı Ali U. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.