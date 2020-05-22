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Ankara Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’den Bayramı Mesajı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mesaj yayaımlayarak vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.

Elif Duman
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mesaj yayaımlayarak vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.

Paylaşmanın, bereketin, bolluğun, dayanışma ve yardımlaşma duygusunun yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayında, bu yıl salgın nedeniyle kurulamayan iftar sofralarında gelecek yıl bir arada olma temennisinde bulunan Alper Taşdelen, mesajında şunları kaydetti:

“Dünyayı ve ülkemizi saran salgına karşı omuz omuza bir mücadele veriyoruz. Zorda olanın yanında olarak, ihtiyacı olana yardım elimizi uzatarak bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Birlik ve beraberliğin yoğun şekilde gösterildiği salgın sürecinde Ramazan ayının ruhuna yakışır dayanışmayı da hep birlikte yaşadık.

Paylaştığımız her lokmanın, aldığımız her nefesin kıymetini hala atlatamadığımız salgın döneminde bir kez daha hissettik. Birlik olmanın, yoksul, kimsesiz, hasta, yaşlı, engelli ve darda olan vatandaşlarımızın yanında olmanın ne kadar anlamlı olduğunu tekrar tekrar yaşadık.

Bu bayram ailemizle, sevdiklerimizle bir arada olamayacağız, özlem gideremeyeceğiz. Fiziksel olarak bir arada olamasak da aynı duygularla Ramazan Bayramının sevgisini, hoşgörüsünü yüreklerimizde hissedeceğiz.

Ramazan Bayramının, ülkemize ve dünyaya her şeyden önce sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”
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Dün 14:19 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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