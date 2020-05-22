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İhtiyaç sahibi esnafa nakit yardımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı zor durumda bulunan ihtiyaç sahibi 543 esnaf ve sanatkara, hesaplarına yatırılmak üzere 500'er TL nakit yardımında bulunuldu.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı zor durumda bulunan ihtiyaç sahibi 543 esnaf ve sanatkara, hesaplarına yatırılmak üzere 500'er TL nakit yardımında bulunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde işleri bozulmuş, ihtiyaç sahibi  Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi 543 esnaf ve sanatkara Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 500'er TL nakdi yardım desteği verildi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç yaptığı konuşmada;  "Belediye olarak esnafımızın yanındayız. Koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği bu zorlu süreci elbirliği, güçbirliği içerisinde yardımlaşarak, paylaşarak hep birlikte atlatacağız inşallah.  Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bu dönemde en az hasarla ayakta durabilmeliyiz." dedi.

Salgın nedeniyle esnaf ve sanatkarın mağduriyet yaşadığını dile getiren Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Orhan da konuşmasında, "Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak 220 farklı meslek kuruluşunun bağlı olduğu bir meslek örgütüyüz. Girişimlerimiz ve taleplerimiz neticesinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi bulunan 543 esnaf ve sanatkarımıza IBAN hesap numaralarına yatırılmak üzere nakdi destekte bulunuldu. Bununla birlikte odamıza kayıtlı esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik olarak;  bin adet 5 litrelik dezenfekte, 200 adet 15 litrelik dezenfekte, 4500 adet maske ve bin adet de kolonya dağıtımı da Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla gerçekleştirilecek. Daha sonraki süreçte ise mücbir sebepten dolayı kapalı olan düğün salonlarımızı ve spor salonlarımızı ziyaret ederek, yer ve yüzey temizleyicilerini onlara dağıtıp sezona hazırlanmalarına katkı sağlamaya çalışacağız. Sürecin ne kadar zor olduğu, her birimizi maddi ve manevi olarak ne kadar zorladığı malum. Fakat bu zorlu süreçte ülkemizle, devletimizle, devlet büyüklerimizle, belediyelerimizle, esnaf ve sanatkarlarımızla, vatandaşlarımızla gurur duyacağımız bir dayanışma içindeyiz. Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a, esnaf ve sanatkarlarımıza desteklerinden dolayı tekrar  teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Sayın Mustafa Koç'a da ilgi, alaka ve desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Orhan, birlikte esnaf ziyaretinde bulunarak, maske ve kolonya dağıttığı esnafın yaklaşmakta olan Ramazan Bayramını kutladı. Ziyaretlerde esnafa koronavirüs önlem ve kısıtlamaları konusunda  telkinlerde bulunan Koç ve Orhan, esnaf ile sorun ve taleplerine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Esnaf ve sanatkarlar da hizmetten ve desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

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