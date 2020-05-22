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Ankara'da Bayram Öncesi Kaymakamlıkta Seyahat İzin Kuyruğu

İçişleri Bakanlığının izin kararının ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile refakatçileri izin almak için kuyrukta sıraya girmelerinin ardından yeni bir tartışma da başladı.
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Bayram Öncesi Kaymakamlıkta Seyahat İzin Kuyruğu.  Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için verilen seyahat izinin ardından vatandaşlar kaymakamlıkların önünde uzun kuyruklar oluşturdular.

Tek yönlü ve bir ay boyunca geri dönmeme koşuluyla verilen seyahat izinlerinin ardından çok sayıda vatandaş izin almak için başvuru yaptı. Son olarak kaymakamlık önünde vatandaşların izin belgesi almak için uzun kuyruklar oluşturmaları tepki çekti.

Başvuruların sadece e – devlet ve Alo 199 hattı üzerinden yapıldığını söyleyen görevliler, sosyal mesafe kurallarını ihlal eden ve uzun kuyruk oluşturan birçok kişiyi evlerine dönmeleri konusunda uyardılar. İçişleri Bakanlığının izin kararının ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile refakatçileri izin almak için kuyrukta sıraya girmelerinin ardından yeni bir tartışma da başladı.

Polis Ekipleri Sosyal Mesafe Uyarısı Yaptı

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için tek yönlü olarak seyahat izin belgesi verileceğinin açıklanmasının ardından vatandaşların kaymakamlıklar önünde oluşturdukları uzun kuyruklar tepki çekti. Öte yandan burada görevli polis memurları ise vatandaşlara uyarılarda bulunarak, işlemlerin sadece e – devlet ve Alo 199 hattı üzerinden yapılabileceğini söylediler.

Memleketlerine dönmek için sıraya giren vatandaşlar ise yapılan bu ikazların ardından yavaş yavaş dağılmaya başladılar. Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile refakatçileri bir ay geri dönmemek koşuluyla tek yönlü olarak istedikleri yere gidebilecekler.

İzin Belgesi Onaylanan Kişi Sayısı 190 Bini Geçti

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamada ise ayrıca seyahat izin belgesi verilen kişi sayısının 190 bini geçtiği ifade edildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için verilen izin belgelerinin, bugün saat 12.30 itibariyle sayısı 190 bin 679 olarak açıklandı.

Toplamda ise seyahat izin belgesi almak için e – başvuru ve Alo 199 hatları üzerinden başvuru yapan kişilerin sayısının ise 416 bin 598 olduğu ifade edildi. 65 yaş ve üzerine seyahat izin belgesi onayı verilen 190 bin 679 kişi ise yavaş yavaş yollara çıkmaya başladı. Öte yandan vatandaşların sadece e – devlet ve Alo 199 ile başvuru yapabilecekleri ifade edildi.

Bugün 19:55 TSİ Ankara- Asayiş

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