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Ankara'da Hava Nasıl Olacak? 23 Mayıs Bugün Hava Nasıl Olacak?

ANKARA 4°C, 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava durumu olacak. Meteoroloji Ankara'lı vatandaşlarımızı uyarıyor.
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Ankara'da Hava Nasıl Olacak? 23 Mayıs Bugün Hava Nasıl Olacak? İşte Meteoroloji İl İl Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporuna göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Batı Karadeniz Bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey bölümü ile Sinop, Ankara, Çankırı, Sivas, Van ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak yağmur bekleniyor.

Son haftalarda rekor seviyelerde görülen hava sıcaklıklarının ardından yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, hava sıcaklıkları ise mevsim normallerine geri dönüyor. Öte yandan bugün itibariyle Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde rüzgar güneybatı yönünden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

ANKARA 4°C, 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’de Sarı Uyarı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illeri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Öte yandan Ankara ve çevresinde de bugünden itibaren sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkların önemli bir değişiklik olmazken sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Yurdun büyük bölümü sıcak havaların ardından yerini sağanak yağışlara bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney bölümü başta olmak üzere birçok kent için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Güney ve güneybatı yönlü esecek rüzgar yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya neden olacak. Sağanak yağış ve fırtına görülecek iller için Meteoroloji’den sarı uyarı geldi.

Meteoroloji İl İl Hava Durumu

23 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle yurdun büyük bölü sağanak yağışlara teslim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok kent merkezi için fırtına ve sağanak uyarısı yapıldı. Gece saatlerinden itibaren özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı. Buna göre bazı illerde hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:

İSTANBUL 11°C, 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

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